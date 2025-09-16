El presidente del TSJA denuncia los ataques a jueces: "Las descalificaciones injustas nos colocan a la defensiva"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la bienvenida en Granada al nuevo año judicial. Lorenzo del Río agradeció la posibilidad de continuar con su tercer mandato como presidente antes de comenzar una nueva temporada que cree que será "convulsa" a tenor de los últimos sucesos.

En concreto, Lorenzo del Río hizo mención a cinco aspectos fundamentales que afectan a la Justicia, "tres de ellos incidirán en este nuevo curso, otros dos siguen de actualidad y, lo que es peor, se retroalimentan desde hace años".

La preocupación de Lorenzo del Río quedó clara con los dos últimos puntos. Para el primero de estos refirió: "Terminaré con dos aspectos nada nuevos que, al contrario, siguen en permanente actualidad y deben preocuparnos. Se mantiene la crisis del poder judicial y la falta de consenso político. La división entre los partidos se sigue trasladando al ámbito de la justicia y dificulta la perspectiva de acuerdo para aprobar legislativamente reformas todavía pendientes en materia de justicia, que permitan su modernización y ejecución sin excesivas demoras", apuntó.

Para el segundo Del Río resaltó, entre los retos o asignaturas pendientes otro año más, "la confianza social con que debe contar el ejercicio de la función judicial". En este sentido, advirtió de la repetición de seis patrones en los que "se mantienen y recrudecen las patologías".

Del Río señaló la "constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial" como primer punto. Seguidamente, hizo mención a "la grave erosión del ámbito penal, que supone la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 50% del total, junto a los juicios de opinión en paralelo al proceso judicial y amplificados en redes sociales, lo que supone una frivolidad para la pervivencia del Estado de Derecho".

Mencionó en el mismo sentido "el conjunto de fenómenos que dan lugar a descripciones como la judicialización de la política, cuyo corolario lógico es la politización de la justicia, el constante etiquetado del juez, sugiriendo que actúan en función de preferencias políticas o ideológicas en asuntos de cierta trascendencia para el debate político".

En definitiva, "los ataques personales al juez y alusiones al denominado lawfare", son "sin duda reflejo de un discurso político y mediático de un país polarizado".

"Nos colocan a la defensiva"

Lorenzo del Río señaló que todo esto supone un coste "para la credibilidad y confianza en la justicia, lo que hace aún más incomprensibles e injustificadas declaraciones públicas de responsables institucionales con amplia repercusión mediática, claramente impropias de un Estado de Derecho avanzado, en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo".

Además, el presidente del TSJA, añadió que una de "las consecuencias negativas de las descalificaciones que vienen de fuera y tienen finalidad política es, precisamente, el retraimiento de la necesaria autocrítica". "No lo hacemos todo bien, claro que no, pero descalificaciones injustas nos colocan a la defensiva e impiden el sano ejercicio de la autocrítica".

Una justicia colapsada y lenta

Sobre el resto de problemas que convertirán el 2025/206 en "convulso", Del Río señaló que uno de ellos será la reorganización de las estructuras judiciales motivada por la LO 1/2025. "Pasaremos de 724 órganos jurisdiccionales a 87 Tribunales de Instancia", apuntó antes de avisar que esto conllevaría un esfuerzo para la Consejería de Justicia.

En segundo lugar, Lorenzo del Río explicó que también impactarán en este año judicial los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Cree que la mediación, conciliación, arbitraje, las ofertas vinculantes, soluciones consensuadas, etc. deben ser bienvenidas "en un país donde el colapso de los Juzgados es ya un problema crónico".

Como no podía ser de otra forma, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también formaron parte de su discurso de apertura. En este sentido, el 3 de octubre dichos juzgados asumirán los procesos de los delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea mujer".

El presidente del TSJA, Lorenzo Del Río finalizó su discurso pidiendo a los jueces que cumplan con dos objetivos: no apartarse de su labor constitucional y humanizar la justicia. "Puede ser útil como antídoto contra su burocratización, contra cierto desinterés o apatía", señaló.