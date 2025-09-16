Trabajo en Andalucía con sueldos de hasta 4.500 euros al mes y cursos gratis en 5G: así puedes conseguir tu plaza

¿Estás en paro o quieres dar un giro a tu carrera profesional? La Junta de Andalucía acaba de lanzar una oportunidad única que está corriendo como la pólvora en redes: cursos 100% gratis en nuevas tecnologías y 5G, un sector donde los salarios pueden superar los 4.580 euros mensuales, según portales de empleo como Glassdoor.

El objetivo es claro: preparar a desempleados y trabajadores en activo para incorporarse a un sector en plena expansión y con sueldos muy por encima de la media. Según datos de este portal, un técnico especializado en nuevas tecnologías puede llegar a ganar hasta 4.580 euros mensuales, lo que convierte esta iniciativa en una oportunidad laboral de primer nivel.

Los cursos comenzarán en septiembre de 2025 en ciudades como Sevilla, Málaga, Jaén y Linares, aunque está previsto que se amplíen a más localidades andaluzas en próximas ediciones.

Quién puede acceder

La formación está abierta a cualquier persona interesada, aunque el 70% de las plazas estarán reservadas a desempleados. Si estas no se cubren, podrán optar trabajadores en activo que busquen mejorar sus competencias.

Cómo son los cursos

Cada programa tendrá una duración de 150 horas repartidas en 8 semanas, con un modelo mixto: un 80% online y un 20% presencial en tutorías. Entre las materias se encuentran la conectividad 5G, inteligencia artificial, big data, realidad virtual e internet de las cosas (IoT), ámbitos que lideran la demanda de empleo tecnológico.

Cómo inscribirse

Las solicitudes deben realizarse a través de la web oficial formacionen5g.es. El proceso es sencillo: basta con rellenar el formulario y seleccionar el curso deseado. En anteriores convocatorias, las plazas se agotaron rápidamente, por lo que se recomienda no esperar demasiado para asegurar una plaza.

Con el auge de las tecnologías digitales y la creciente demanda de perfiles especializados, esta propuesta se presenta como una de las vías más directas para acceder a un empleo estable y una oportunidad de oro en Andalucía.