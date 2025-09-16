Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía

Trabajo en Andalucía con sueldos de hasta 4.500 euros al mes y cursos gratis en 5G: así puedes conseguir tu plaza

La formación está abierta a cualquier persona interesada, aunque el 70% de las plazas estarán reservadas a desempleados.

Oficina del SEPE

Oficina del SEPE / El Correo

El Correo

El Correo

¿Estás en paro o quieres dar un giro a tu carrera profesional? La Junta de Andalucía acaba de lanzar una oportunidad única que está corriendo como la pólvora en redes: cursos 100% gratis en nuevas tecnologías y 5G, un sector donde los salarios pueden superar los 4.580 euros mensuales, según portales de empleo como Glassdoor.

El objetivo es claro: preparar a desempleados y trabajadores en activo para incorporarse a un sector en plena expansión y con sueldos muy por encima de la media. Según datos de este portal, un técnico especializado en nuevas tecnologías puede llegar a ganar hasta 4.580 euros mensuales, lo que convierte esta iniciativa en una oportunidad laboral de primer nivel.

Los cursos comenzarán en septiembre de 2025 en ciudades como Sevilla, Málaga, Jaén y Linares, aunque está previsto que se amplíen a más localidades andaluzas en próximas ediciones.

Quién puede acceder

La formación está abierta a cualquier persona interesada, aunque el 70% de las plazas estarán reservadas a desempleados. Si estas no se cubren, podrán optar trabajadores en activo que busquen mejorar sus competencias.

Cómo son los cursos

Cada programa tendrá una duración de 150 horas repartidas en 8 semanas, con un modelo mixto: un 80% online y un 20% presencial en tutorías. Entre las materias se encuentran la conectividad 5G, inteligencia artificial, big data, realidad virtual e internet de las cosas (IoT), ámbitos que lideran la demanda de empleo tecnológico.

Cómo inscribirse

Las solicitudes deben realizarse a través de la web oficial formacionen5g.es. El proceso es sencillo: basta con rellenar el formulario y seleccionar el curso deseado. En anteriores convocatorias, las plazas se agotaron rápidamente, por lo que se recomienda no esperar demasiado para asegurar una plaza.

Con el auge de las tecnologías digitales y la creciente demanda de perfiles especializados, esta propuesta se presenta como una de las vías más directas para acceder a un empleo estable y una oportunidad de oro en Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros
  2. Rota y Estados Unidos, un matrimonio de conveniencia en crisis: 'Give me bread and call me tonto
  3. Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
  4. Los colegios e institutos andaluces recibirán 20.000 euros para ventiladores, toldos y reparar aires a inicio de curso
  5. Muere un paciente en Sevilla tras una operación de reducción de estómago por 'mala praxis' de la clínica
  6. El nuevo plan estatal de vivienda encalla en Andalucía: la Junta pide aportar menos del 40% de los 1.139 millones asignados
  7. Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz
  8. ¿De dónde vienen los votos de Vox?: todos vuelven a mirar al partido de Abascal en Andalucía

Trabajo en Andalucía con sueldos de hasta 4.500 euros al mes y cursos gratis en 5G: así puedes conseguir tu plaza

Trabajo en Andalucía con sueldos de hasta 4.500 euros al mes y cursos gratis en 5G: así puedes conseguir tu plaza

Moreno responde a las criticas de los rectores con un plan de ayudas para la digitalización de las universidades

Moreno responde a las criticas de los rectores con un plan de ayudas para la digitalización de las universidades

Esta es la playa andaluza que está repleta de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial: aún se pueden visitar

Esta es la playa andaluza que está repleta de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial: aún se pueden visitar

El ex director de Trabajo de la Junta es condenado a 4 años de cárcel y a devolver 680.000 euros del caso ERE

El ex director de Trabajo de la Junta es condenado a 4 años de cárcel y a devolver 680.000 euros del caso ERE

El entorno de Doñana recibe cinco millones para dignificar a los temporeros y combatir la xenofobia

El entorno de Doñana recibe cinco millones para dignificar a los temporeros y combatir la xenofobia

Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz

Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz

Salud confirma el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental en Andalucía esta temporada

Salud confirma el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental en Andalucía esta temporada

La estación de trenes de Córdoba lleva ya el nombre de Julio Anguita

La estación de trenes de Córdoba lleva ya el nombre de Julio Anguita
Tracking Pixel Contents