Una "especie de lengua de frío" llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias

Los días de calor que estamos asistiendo en gran parte de España y Andalucía con temperaturas muy por encima de lo normal llegarán a su fin. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una vaguada que traerá una bajada generalizada de temperaturas de hasta 11 grados a partir de este domingo, incluso con posibles lluvias.

El entorno de 37 a 39 grados que padecen estos días varias provincias andaluzas como Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén ha provocado la activación de avisos amarillos por calor en estas zonas este jueves, que irán disminuyendo hasta el sábado, y ya el domingo se producirá un acusado cambio de tiempo con una disminución considerable de las temperaturas, según afirma Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Llega una vaguada, una "especie de lengua de frío en las capas altas"

Del Campo prevé que durante el fin de semana y especialmente a partir del domingo llegue un acusado descenso térmico que continuaría el lunes y que dejaría un comienzo de semana muy diferente, con temperaturas de unos 5 a 10 grados inferiores a las habituales para la época del año en amplias zonas del país. En Andalucía llegaría a los 10-11 grados menos, de los 39 grados de Córdoba el jueves a los 28 el lunes, o de los 38 de Sevilla a los 28 el lunes.

Además, este descenso térmico acusado estaría acompañado de lluvias que podrán ser intensas en zonas de la mitad norte de España y presentes en Andalucía en la mitad oriental el domingo. Estos cambios bruscos de tiempo, de alguna manera, nos empiezan a mostrar cómo poco a poco va llegando el otoño, esta acción en la que son habituales estas variaciones térmicas.

Temperaturas en Andalucía el jueves (izda.) y el lunes (dcha.). / Aemet

Así, a partir del sábado, según informa Rubén del Campo, se inicia un cambio de tiempo con el acercamiento de una vaguada, que es una especie de "lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera" que provocará un incremento de la inestabilidad. Ese día habrá ya chubascos que se irán extendiendo de oeste a este por el norte de la península y que localmente podrán ser fuertes y con tormenta en zonas del cantábrico y áreas montañosas del este peninsular. En Andalucía no se prevén lluvias este día, quizás alguna escasa posibilidad en la zona de Granada. Las temperaturas bajarán por el oeste de la península, aunque todavía hay incertidumbre acerca de la magnitud de este descenso.

En principio seguiremos hablando de un día caluroso el sábado para la época algo menos que días previos pero con temperaturas aún entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del territorio superando los 30 a 32 grados en la mitad norte y los 36 en el valle del Guadalquivir.

A partir del domingo, como decimos, podría extenderse el descenso térmico a la mayor parte del país, bajada de las temperaturas acusada y que continuaría el lunes. Aunque hay incertidumbre al respecto, incluso este día el lunes, el lunes 22 de septiembre podría ser una jornada fría para la época del año con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, todo teniendo en cuenta la incertidumbre, recalcan desde Aemet.