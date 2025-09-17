La izquierda pide una comisión parlamentaria para "analizar" las listas de espera de la sanidad

El PSOE no se cree los datos de las listas de espera de la sanidad andaluza. Después de la Junta haya anunciado los descensos de las listas de espera, el grupo socialista ha registrado este miércoles la creación de una comisión de investigación "sobre las listas de espera para esclarecer la gestión, analizar la información publicada, examinar el destino de los recursos y evaluar los efectos del macroacuerdo".

Según los últimos datos compartidos por la Consejería de Salud y Consumo, las listas de espera de la comunidad autónoma ha disminuido un 11% respecto a los datos de junio de 2024. Un año y medio después de la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria, el Gobierno andaluz defiende que desde diciembre de 2023 se ha reducido en 20.319 el número de pacientes en lista de espera, un 14,2% menos.

"Nos parece gravísimo que con el dinero público se esté haciendo negocio de la manera más obscena", ha denunciado la portavoz de los socialistas, María Márquez, en relación a los contratos con las empresas privadas. La socialista ha denunciado que los populares "presentan unas listas de espera que supuestamente bajan y es mentira". Así, ha asegurado que hay "3.502 personas mas para ver a un especialista" y que "bajan las listas (quirúrgicas) en dos personas por provincia".

El PP rechaza la propuesta

Márquez ha enfrentado así los datos de la Consejería, que sostienen que los pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes han disminuido más de dos puntos porcentuales, pasando de 16,90 personas a 14,35 y que estos datos se reflejan especialmente en Sevilla y Cádiz. Sin embargo, Márquez ha denunciado que "hay gente que se muere por las políticas de privatización de Moreno Bonilla". Con todo, la número dos del partido en Andalucía ha señalado que "esto se va a llevar por delante a Moreno".

Ante la situación que denuncia, Márquez ha propuesto la creación de una comisión de investigación para estudiar "un clamor popular" que, como ha recordado, se ha traducido en la recogida de 60.000 por parte de Marea Blanca para promover una nueva ley sanitaria. Además, la socialista ha explicado que a su grupo le "sorprende que con el mayor gasto de la historia, se derive dinero a la privada y que la sanidad pública esté peor que nunca".

Para poder llevarla a pleno, los socialistas han negociado con los grupos de la izquierda quienes, según han confirmado fuentes del partido, les han mostrado su apoyo para votar a favor en la Mesa del Parlamento. Sin embargo, en la tribuna cambiarán las cosas y, como ha señalado el portavoz adjunto de los populares, Pablo Venzal, su grupo tumbará la propuesta.

"Esos datos se hacen y armonizan con el Ministerio", ha recordado el dirigente popular, que ha animado a los socialista a "que vean los datos con el Ministerio, los tienen a su entera disposición". Así, el diputado del PP ha asegurado que para la oposición "es un problema que hayan disminuido en tantos miles de personas las listas de espera" y ha subrayado que "Andalucía es la comunidad que menos dinero gasta en conciertos, frente a Cataluña que, según ha denunciado, dedica "un 21%" a las empresas privadas.