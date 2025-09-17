La Junta avisa de la situación de los embalses andaluces: siguen perdiendo agua y no se prevén lluvias

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, advirtió este miércoles de la importancia de "no bajar la guardia" ante la situación hídrica. Aunque las cuencas andaluzas almacenan actualmente un 45,2 % de su capacidad, lo que supone más agua que en 2024, el intenso calor del verano y la ausencia de lluvias previstas obligan a no confiarse.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde presentó el balance semanal de la evolución de los embalses, ha destacado la voluntad de la Junta de seguir impulsando las obras hidráulicas para estar preparados para la próxima sequía severa y que de esa forma la comunidad "tenga una red de infraestructuras y esté mejor preparada que en la última sequía después de la herencia socialista".

Ha reconocido que algunas obras hidráulicas, que se ejecutan en colaboración con la administración central, llevan retraso pero van avanzando, si bien ha lamentado que no haya fecha todavía para desbloquear la ejecución de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva.

El consejero ha expresado la total disposición de la Junta a firmar el protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica, el cual está pendiente de fecha y en el que se recoge la voluntad de ambas administraciones para que la Junta ejecute y financie dicha presa y a cambio el Gobierno se haría cargo de actuaciones hidráulicas declaradas de interés para la comunidad -pendiente de detallar-.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. / Rocío Ruz - E.P.

Sin embargo, Fernández-Pacheco ha expresado su preocupación por algunas declaraciones del diputado del PSOE Gabriel Cruz en las que cuestionaba la voluntad del Gobierno en relación a la firma del protocolo y que "por ahora no lo han desmentido".

Embalses al 45,2 % de su capacidad

En cuanto al balance semanal, los embalses andaluces acumulan 5.447 hm3 de agua embalsada, el 45,52 % de su capacidad, tras perder 90 hm3 (-0,75 %) en la última semana, pero tienen 1.857 hm3 más que hace un año.

La demarcación hidrográfica del Guadalquivir almacena actualmente 3.504 hm3, lo que el 43,64 % de su capacidad y refleja una bajada de 64 hm3 (-0,80%) respecto a los datos de hace siete días.

Sin embargo, los recursos embalsados en esta cuenca han crecido en 988 hm3 en comparación con la misma semana del año pasado; y han aumentado en 477 hm3 respecto al promedio de los últimos diez años.

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, por su parte, reúnen actualmente 553 hm3 (47,97%), tras haberse reducido sus recursos en 9 hm3 en una semana (-0,78%). Respecto a la misma fecha de 2024, el agua embalsada en esta demarcación ha experimentado un aumento de 270 hm3.

La cuenca del Guadalete-Barbate acumula 717 hm3 de agua, que representan el 43,43% de su capacidad total de almacenamiento, tras bajar los recursos en 8 hm3 (-0,48%) en la última semana, pero se han elevado en 362 hm3 en comparación con la misma fecha de 2024.

Si se toma como referencia el promedio de recursos hídricos embalsados de los últimos diez años, la demarcación cuenta ahora con 48 hm3 más.

La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza almacena 673 hm3 de agua (60,36 %) tras experimentar una reducción de 9 hm3 (-0,81%) en siete días, y en comparación con la misma semana del año pasado, la demarcación cuenta con 237 hm3 más de agua.