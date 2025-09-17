Llega la Feria de la Tapa más antigua de Andalucía con chacinas y mariscos a tres euros

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado la 24 edición de la Feria de la Tapa, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el solar del antiguo Mercado del Carmen, lugar donde se ubicará la futura Plaza Mayor: "la cita gastronómica más importante de la capital y el evento referente para un sector clave en la economía de la ciudad que merece el apoyo incondicional de todos”, ha dicho el teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz.

Organizada por la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), con Rafael Acevedo como presidente, Francisco Muñoz ha destacado como característica principal del evento “la fuerte participación de empresarios de la capital que la convierte en una perfecta oportunidad para demostrar el compromiso municipal con el sector comercial y hostelero, crucial en nuestra economía local”.

En este sentido, Francisco Muñoz ha asegurado que “todos los eventos de dinamización están dirigidos a llenar de vida y actividad la ciudad, para atraer turismo y mejorar la imagen, pero fundamentalmente, para apoyar al sector comercial y hostelero”.

La Feria de la Tapa más antigua de Andalucía

Se trata de la Feria de la Tapa más antigua de Andalucía, que se viene celebrando desde 1997 y que aglutina “muchos de los valores que tiene la capital onubense, como su excelente gastronomía, un clima agradable, el ambiente alegre de sus calles, la hospitalidad y el carácter solidario de los onubenses”. Precisamente, en esta edición, se volverán a repartir más de 1.000 tapas solidarias entre entidades sociales de la ciudad gracias a la Obra Social La Caixa en colaboración con la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva.

El presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), Rafael Acevedo, ha sido el encargado de dar los detalles de la presente edición.

El pregón, a cargo del actor onubense Mariano Peña, que tendrá lugar el 18 de septiembre a las 20.00 horas en el patio del Ayuntamiento, supondrá el pistoletazo de salida a un evento que se celebrará del 2 al 5 de octubre, en el solar del antiguo Mercado del Carmen. Precisamente, una nostálgica fotografía de aquel referente de la gastronomía onubense, en blanco y negro, protagoniza la imagen del cartel de este año, sirviendo como despedida, ya que las obras de transformación de ese espacio comenzarán justo después del evento para hacer realidad el proyecto de la ansiada Plaza Mayor de Huelva.

Con horario ininterrumpido de 12 a 00 horas, el evento contará con un total de 14 stands, 9 de tapas, a cargo de nombres propios de la gastronomía de Huelva y provincia; además de un stand de chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y la barra central de bebidas.

Restaurantes participantes y precio de las tapas

En concreto, en esta edición, los nueve establecimientos presentes son: El Cuartel – Antigua Casa Lalo; Dgustate; La Bronce; Los Maestres; Freiduría La Plaza- Abacería La Abundancia; Coma Tapas; Rosalía La Ratona; Casa Galicia; Restaurante Juan Hormigo. El stand de chacinas, estará a cargo de Jamones Tomás Castaño; el de mariscos, a cargo de Mariscos Carrillo; el de Vinos del Condado, por Bodegas del Socorro; el stand de dulces, por La Grosera; y la barra central de bebidas, por The Real Lion.

Las tapas tendrán un precio único de 3 euros; y los refrescos y cervezas de 1,5 euros.

Respecto a la programación, se ha desvelado que habrá actuaciones todos los días, en horario de 17.30H a 20.30H y el domingo, 5 de octubre, se celebrará el tradicional concurso a la Mejor Tapa de la Feria, contando con un jurado profesional.