Parauta
Medios terrestres del Infoca luchan contra un incendio forestal declarado de madrugada en la Serranía de Ronda
Los bomberos llevan toda la noche trabajando en el terreno para evitar el avance de las llamas
Medios terrestres del Plan Infoca trabajan desde la madrugada de este miércoles 17 septiembre contra las llamas de un incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal.
Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo.
En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente.
