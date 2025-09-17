Moreno da "sus primeros pasos" en TikTok aunque avanza que "de momento" no bailará

Si hace unos días era Pedro Sánchez quien se estranaba en TikTok con su cuenta DesdelaMoncloa, ahora lo hace el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El dirigente popular es un habitual en redes sociales y ahora se estrena también en una plataforma que, en el mes de septiembre, registró 23,4 millones de usuarios activos en España. "Nuevo curso, nuevos retos, nuevo TikTok", describe en el texto que acompaña a su vídeo de presentación.

El presidente andaluz está acostumbrado a las cámaras y ahora es él mismo quien la lleva. En un vídeo de apenas 33 segundos, el líder de los populares en Andalucía presenta su nuevo canal de comunicación, donde anuncia que estará presente apartir de ahora. Con efectos y guiñitos incluidos, el presidente autonómico busca acercarse a un público más jioven cuando quedan nueve meses para las elecciones en la comunidad autónoma.

"Todo camino empieza siempre con un primer paso y hoy, mientras voy andando hacia mi despacho por los caminos del Palacio de San Telmo, también empiezo a caminar en esta red social", ha anunciado el presidente. Entre los propósitos para le nuevo curso, algunos se pantean comer mejor, ir al gimansio o aprender inglés, pero el preisdente de la Junta ha decidido abrir una nueva cuenta de TikTok. "Tranquilos, no voy a bailar de momento", bromea el dirigente popular mientras pasea por los pasillos de la sede del Gobierno autonómico.

Su llegada ha sido muy bien recibida por los usuarios, que le han dado la bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía. "Al fin con los jóvenes también aquí", señalaba la presidneta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, una de las primeras en reaccionar a esta novedad.