Vox abre la puerta a entrar en el Gobierno tras elecciones: "Aspiramos a cambiar y a transformar Andalucía"

Con las elecciones autonómicas en el horizonte del final de curso, los grupos del Parlamento de Andalucía comienzan a posicionarse de cara a los votantes. Después de meses de enfrentamientos y reproches, el líder de Vox en la Cámara Autonómica, ha reconocido este miércoles que su grupo no cierra la puerta a entrar en un Gobierno de la Junta de la mano del PP si la situación derivada de las urnas así lo requiere.

El líder de la ultraderecha ha dado una entrevista en Despierta Andalucía de cara a la cita con las urnas. Aunque las en cuenta del Centro de Estudios Andaluces mantiene una mayoría absoluta para los populares de Juanma Moreno, el crecimiento de Vox en las encuestas nacionales y autonómicas es innegable. De hecho, el presidente andaluz cargó el pasado lunes contra los socialistas por invertir "energías a alimentar a un partido político radical que está en sus antípodas ideológicas".

"Para cumplir nuestro objetivo de transformar Andalucía tendremos que entrar en los gobiernos", ha explicado Gavira después de cargar contra los populares porque "hicieron promesas que luego no se cumplieron". Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía gracias al apoyo de los diputados de Vox. Aunque estos no entraron en el Gobierno, para comprometer su apoyo al popular le hicieron firmar una serie de medidas como la creación de un teléfono de violencia intrafamiliar.

Vox crece entre los jóvenes

Por el momento, el PP no ha vuelto a necesitar a Vox después de que en las elecciones de 2022 Moreno recuperara el 31% del voto perdido hacia la derecha. Así, durante esta legislatura, los 14 diputados de Vox han sido prácticamente irrelevantes durante esta legislatura ante una mayoría absoluta del PP que ha podido aprobar prácticamente todo lo que ha querido. El único escollo entre ambos grupos ha sido la negociación de la nueva Defensora del Pueblo, que la negativa de los de Santiago Abascal ha tumbado por completo.

"Tenemos la experiencia de hace pocos años, porque Juanma Moreno es presidente de Andalucía gracias al apoyo de 12 diputados de Vox en las elecciones de 2018", ha recordado en Canal Sur. Sin embargo, por el momento Gavira ha apuntado que su relación con los populares "no es una relación fluida ni de diálogo; no existen cauces de comunicación". "No tengo ninguna relación especial con el PP, es la misma que pueden tener el PSOE, Adelante Andalucía o los comunistas de Por Andalucía", ha asegurado el líder de la formación.

Vox es el partido que más crece en las encuestas a nivel nacional. Gavira ha apuntado principalmente al aumento de los votos entre los jóvenes porque "ven lo que está sucediendo, están en la calle, se informan a través de las redes sociales y palpan la realidad de una forma distinta". "Les seduce que queremos su bienestar, porque el resto de partidos priorizan las ayudas a la inmigración ilegal y al mena que ha dejado de serlo", ha explicado.