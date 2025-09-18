Almonte aprueba la zona azul de Matalascañas: llegará en 2026 con seis millones para asfaltar sus calles

La zona azul de Matalascañas ha sido aprobada definitivamente este jueves por el pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva). El servicio se pondrá en marcha, como ya adelantó en su momento el Gobierno de Francisco Bella (Ilusiona), en la temporada alta del próximo año 2026.

La adjudicación del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento (ORA) en este enclave costero de Huelva, dependiente del consistorio almonteño, incluye una inversión de más de seis millones de euros para el asfaltado de sus calles.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una actuación "de gran alcance" que "permitirá modernizar la urbanización costera del municipio, dando respuesta a una de las demandas más importantes de los vecinos y visitantes, situándola en un nivel acorde a su peso turístico en la provincia".

Matalascañas llega a acoger hasta 40.000 coches diarios

El alcalde, Francisco Bella, ha destacado que el proyecto "no supone coste alguno para las arcas municipales", ya que "la inversión será asumida por la empresa adjudicataria dentro del contrato de gestión de aparcamientos". "Es un hito en la historia de Matalascañas. Disponer de esta cantidad para renovar su pavimentación, nos permitirá contar con una urbanización moderna, ordenada y adaptada al turismo, sin que ello recaiga en los impuestos de los almonteños", ha señalado.

Bella ha incidido además en la "presión" que soporta Matalascañas durante el verano. "Mientras que en todo el territorio almonteño hay censados en torno a 18.000 vehículos, en temporada alta, Matalascañas llega a acoger hasta 40.000 coches diarios", ha dicho.

"Esa diferencia refleja el esfuerzo que asumimos como Ayuntamiento para mantener unas infraestructuras que utilizan decenas de miles de visitantes. Con este contrato conseguimos que quienes hacen uso de ese espacio, contribuyan también a su mantenimiento, lo que se traduce en una importante inversión para mejorar Matalascañas", ha subrayado el primer edil.

Obligación a la adjudicataria de realizar una inversión inicial "de gran envergadura"

El contrato aprobado regula el estacionamiento en el núcleo costero y obliga a la empresa adjudicataria a realizar una inversión inicial "de gran envergadura". Bella ha afirmado que este modelo, "que ya se mira con interés desde otros municipios, garantiza solvencia y ofrece una solución estructural a uno de los grandes problemas de ordenación que arrastraba Matalascañas".

Además, el plan contempla una partida de más de dos millones de euros para la mejora de calles en Almonte, "completando así un programa de actuaciones que alcanza casi nueve millones de euros en total".

Finalmente, el Ayuntamiento ha subrayado que la regulación del estacionamiento se organizará en distintas zonas con diferentes tarifas, como ya se avanzó meses atrás. Contemplando "bonificaciones y precios especiales" para residentes. De este modo, señala que "se garantiza que la medida no afectará de igual forma a toda la urbanización y que los vecinos de Almonte tendrán condiciones ventajosas y de gratuidad en algunas áreas". "Con ello, se garantiza que el sistema resulte equilibrado para residentes y visitantes", ha remarcado.

Cuánto se pagará en la zona azul

Según explicó el Ayuntamiento de Almonte en su momento, la futura zona azul no se aplicará de forma homogénea, destacando que el sistema contempla zonas diferenciadas, con tarifas adaptadas a su ubicación y varios tramos gratuitos.

Los empadronados en Matalascañas no pagarán por estacionar, mientras que los residentes en Almonte y El Rocío disfrutarán de tarifas bonificadas e incluso de gratuidad en una de las tres zonas previstas, en función de la cercanía a la playa.

También se han establecido bonos para trabajadores y para quienes prolongan su estancia vacacional, facilitando así un modelo más equilibrado y funcional.

Contexto de protestas de los vecinos

La zona azul en Matalascañas ha sido causa de varias protestas de los vecinos de este núcleo turístico, que temían que al final fueran los perjudicados y pagaran por usar esta zona de pago por aparcar, unido a lo que consideraban un "abandono general" el que sufría la playa por el Ayuntamiento de Almonte.

Y lo reafirmaron en la protesta de finales de julio: "En la playa, financiamos el 65% de las arcas municipales con nuestros impuestos. El propio alcalde lo reconoce. ¿Qué recibimos a cambio? cero euros en inversiones y un "regalito": el proyecto ORA, la zona azul, en toda la playa"