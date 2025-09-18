Andalucía forja una alianza europea frente a los recortes en la PAC y en los fondos para las regiones

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha iniciado este jueves en Dinamarca el curso político del Comité Europeo de la Regiones con la celebración de una conferencia de presidentes en la que ha intentado forjar una alianza de territorios en torno a dos cuestiones que son claves para la comunidad autónoma: el rechazo al recorte planteado por la Comisión Europea en la Política Agraria Común (PAC) y a la recentralización de los fondos de cohesión que hagan perder autonomía económica a territorios como Andalucía. Ambas medidas están vinculadas al principal debate abierto en la UE en los últimos meses: el incremento del gasto en defensa ante la situación de máxima tensión con Rusia y el debilitamiento de las relaciones con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Moreno, como co presidente del Comité de Regiones, incidió en la importancia de que las regiones sean escuchadas en un momento clave para la Unión Europea y en establecer una alianza que frene determinadas decisiones que están sobre la mesa de la Comisión Europea. "Tenemos que conseguir que la PAC no se reduzca y que los fondos de cohesión no se recentralicen restando recursos a las regiones", apuntó el presidente andaluz quien, no obstante, aseguró entender que es necesario ejecutar determinadas medidas de refuerzo presupuestario en el ámbito de la defensa.

En esta línea, el presidente andaluz ofreció los recursos económicos y humanos de los que dispone Andalucía para que formen parte de la estrategia de ciberseguridad que está desplegando la Unión Europea que es objeto de continuos ataques informáticos. "Somos una de las regiones más avanzadas de Europa y contamos con un centro propio en esta materia", apuntó Moreno.

Recorte en la PAC

La Comisión Europea ha lanzado su propuesta para el próximo presupuesto plurianual de la UE con una cifra de cerca de dos billones de euros pero con un cambio de prioridades: baja la partida para la Política Agraria Común de 387.000 a 300.000 millones de euros; (un 20% menos) bajan los fondos de cohesión para las regiones menos desarrolladas de 330.000 a 218.000 millones y, sin embargo, se incrementa por cinco el gasto en defensa hasta los 131.000 millones de euros.

Estas decisiones, de llevarse a cabo, tendrían un efecto directo especialmente en Andalucía, una de las comunidades con mayor impacto de las ayudas agrarias, que ya se han visto reducidas en los últimos años, y una de las mayores perceptoras de fondos de cohesión durante los últimos años.

Desde su designación como co presidente del Comité de Regiones, Juanma Moreno ha adoptado estos dos recortes como principales líneas estratégicas de trabajo pese a que han sido promovidas por la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen propuesta por el Partido Popular Europeo. "Nos oponemos tajantemente a cualquier recorte a nuestros agricultores y ganaderos. Me da igual quien lo haya planteado. Nosotros no somos como ellos, que no son capaces de ser críticos cuando desde sus filas hacen disparates. Probablemente lo han planteado compañeros nuestros del Partido Popular Europeo, a quienes respetamos, pero no estamos de acuerdo y lo vamos a decir alto y claro. El campo andaluz tiene todo nuestro apoyo y el compromiso con el sector agrario y ganadero en Andalucía", afirmó el presidente recientemente durante una reunión de la junta directiva del PP.