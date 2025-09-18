Un argentino en Andalucía, asombrado con la forma de hablar de sus habitantes: "Hablamos el mismo idioma, pero no les entiendo"

Andalucía se ha convertido en uno de los destinos más deseados de todo el planeta por su arte, cultura, belleza y la forma de ser de sus habitantes. Unos aspectos que atraen cada año a millones de turistas, que quedan fascinados con sus paisajes, monumentos, gastronomía y uno de sus detalles más significativos: el acento de su gente.

Es lo que le ha ocurrido a Matías Lozano, un joven argentino que se encuentra actualmente en la provincia de Cádiz y que, cuando se trasladó por primera vez al territorio, se vio sorprendido por la forma de hablar de sus ciudadanos: "Si creías que entendías a los españoles, ven a Andalucía, porque los andaluces hablan completamente distinto".

Tal y como ha recalcado, no se esperaba encontrar barreras comunicativas a su llegada a Andalucía al tratarse del mismo idioma, pero su pensamiento cambió al descubrir el acento especial de los andaluces: "Al principio choca porque hablamos el mismo idioma, pero no les entiendo".

Tras largas jornadas en el territorio gaditano, el argentino ha indicado que su oído "se acostumbró" y ya logra comprender casi a la perfección las conversaciones y comentarios de su alrededor, pero que aún encuentra situaciones en las que se queda asombrado por la velocidad y la forma en la que hablan los andaluces: "Antes viajaba en un tren y quizás estaban todos hablando al mismo tiempo y no entendía nada. Era como escuchar chino. Me sorprendió mucho".

El acento y la seguridad de Andalucía, dos de los aspectos que más sorprenden al argentino

Sin embargo, Lozano ha afirmado que le "encanta" el acento andaluz, ya que "el español de Andalucía es otra cosa". Una situación que han compartido sus seguidores, que le han explicado que "dentro de Andalucía, también hay una diferencia brutal de acentos". "La gente de Almería o Granada tiene un acento muy distinto al de Sevilla o Cádiz", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro: "Entre los andaluces hay pueblos que solo se entienden entre ellos".

Pero este no es el único aspecto que ha llamado la atención del joven durante su estancia en Cádiz, sino que le ha sorprendido gratamente la seguridad que se disfruta en sus calles: "Caminar por una zona turística sin miedo a que te roben el celular y sin miedo a esas situaciones extrañas que pasan tanto en Argentina como en muchos países de Latinoamérica es algo muy lindo y uno se acostumbra muy rápido".