El tiempo en Andalucía
Avisos este viernes en Andalucía por una masa de aire subtropical con tres provincias afectadas
El calor provocará la activación de avisos amarillos por altas temperaturas en la comunidad según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología
El calor por el momento no nos abandona en Andalucía hasta la llegada del cambio del domingo y lunes. La comunidad y por extensión la península se verán afectados este viernes por una masa de aire subtropical, con abundante nubosidad de tipo medio y alto que, en el caso de la Península, irá avanzando de sur a norte, sin esperar que alcance a la fachada oriental, permaneciendo con cielos poco nubosos o despejados. Habrá tres provincias andaluzas con avisos amarillos por calor: Córdoba. Jaén y Sevilla, además de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes, según informa Aemet.
En Andalucía habrá este viernes cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de lluvias aislados en las sierras por la tarde. En Córdoba la zona afectada por los avisos será la Campiña; en Jaén Morena y Condado y Valle del Guadalquivir; y Sevilla en la Campiña sevillana. Estas provincias se mueven en un intervalo de entre 37 y 39 grados de máxima a la sombra, con las mínimas sin cambios.
Habrá vientos moderados de levante en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, que en el área del Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
