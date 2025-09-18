Los empresarios andaluces urgen un impulso al Corredor Mediterráneo: "Si nos quedamos atrás, perderemos oportunidades"

"Si nos quedamos atrás, perderemos oportunidades". Así de claro ha sido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, a la hora de exigir un impulso del Corredor Mediterráneo. Esta línea ferroviaria se establece como uno de los proyectos de infraestructuras más ambiciosos de España, pero la sociedad y sus empresas llevan casi 10 años esperando a que se convierta en una realidad.

González de Lara y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, han participado en la mesa #QuieroCorredor, organizada por Europa Press y en la que también han intervenido el secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego Lorente; el ingeniero industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García. Todos ellos llevan años reclamando la importancia de esta línea que conectará Andalucía con toda Europa y que tendría que haberse culminado en 2025. Sin embargo, a día de hoy los plazos siguen ampliándose y habrá conexiones que no podrán hacerse realidad hasta, al menos 2027.

"Si tenemos un sector agroindustrial de primerísimo nivel con estas carencias, que le están pasando factura, si a pesar de eso tenemos el primer puerto de España y cifras récord en exportaciones, ¿qué no seriamos capaces de tener?", se ha preguntado el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía. Sánchez Rojas ha querido poner en valor la "capacidad" de aguante de los empresarios almerienses, especialmente los de Pulpí, que siguen sin conexión.

La importancia del Puerto de Algeciras

El Corredor Mediterráneo se enmarca dentro de la Red Transeuropea de Transporte, promovida por la Unión Europea y que aboga por recorrer el continente sin tener que hacer un cambio de tren. "Desde hace muchísimos años la Unión Europea establece el corredor como una prioridad", ha subrayado el presidente de la CEA. Sin embargo, el ancho de la vía en España es distinta a las de otros países europeos, por lo que es necesaria una inversión que, en 2024, se elevó hasta los 1.280 millones de euros, un 33% de lo que se destinó en 2023.

Esta línea europea comenzará en el Puerto de Algeciras, el más importante de España. "Europa comienza en Algeciras", ha asegurado el presidente de la CEA Desde el mundo empresarial ven como estos incumplimientos suponen un agravio para el crecimiento de la comunidad y de los distintos polos que une esta línea. "Está identificado lo que perdemos por no tener esa conectividad", ha insistido Sánchez Rojas, que ha lamentado que el Puerto de Algeciras, el principal del país, se está viendo amenazado por el crecimiento que experimenta el de Tánger.

Aun así, este tramo del corredor presenta una serie de dificultades que ralentiza su fortalecimiento. Las vías, que discurren junto al río Guadiaro y recorren hasta dos parques nacionales. "Los parques y el río ya estaban", ha puntualizado Sánchez Rojas que ha puesto en duda "la capacidad de planificación y previsión", cuando se "tendría que haber reparado en eso". Pese a estos problemas, ambos han coincidido en que "la red logística andaluza tiene que pilotar alrededor de Algeciras".

"Los territorios compiten entre sí y si nos quedamos fuera, quedamos fuera para la historia", ha lamentado González de Lara para señalar que "queremos ser locomotora pero sin tren". El representante de los empresarios de la comunidad autónoma ha indicado que "hay argumentos de peso para que Andalucía no se quede fuera", por lo que ha destacado, que "esto no es una batalla de unos pocos", ya que "estamos hablando del desarrollo de Andalucía".