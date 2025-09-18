Olmedo, la maestra que entró en política inspirada por su madre y promovió el Proyecto Piloto de ELA

María Remedios Olmedo, Mari Reme, "habla de coles" en el Parlamento de Andalucía. Esta maestra de Estepa entró en Nuevas Generaciones del PP en 1998 y desde entonces ha estado vinculada a este partido político, tanto a nivel municipal, como, a nivel autonómico. Ahora aúna sus dos pasiones, la educación y la política como portavoz de Educación popular en la Cámara andaluza.

Con Olmedo comienza En el patio el Parlamento, una nueva serie de El Correo de Andalucía con la que poder conocer mejor a los parlamentarios de los distintos grupos políticos en el tramo final de la legislatura, que terminará en 2026 con las elecciones autonómicas. Populares, socialistas o andalucistas explicarán ante el micrófono rojo de este periódico para contar por qué se dedican a la política y qué es lo que hacen cada día en los pasillos del Hospital de las Cinco Llagas.

Los niños acaban de volver a las aulas y los políticos han vuelto también al Parlamento a hablar, entre otras cosas de educación. Este miércoles, Olmedo intervino para defender las actuaciones de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo. "¡Te ovacionaron ayer!", paran a la diputada un grupo de asesoras de la Consejería para darle la enhorabuena. Aunque ella deja todo el peso en Castillo: "Todo fue gracias a la consejera".

Olmedo se escapa un momento de la sesión del pleno, que le gusta seguir al completo para atender a El Correo de Andalucía. "De todo se aprende y es verdad que como nosotros estamos encajados en unas áreas determinadas, los plenos son el momento en el que nos podemos ir enterando que se está cociendo en agricultura, por ejemplo", explica la popular, para señalar que así puede conocer las "novedades" que hay en las distintas consejerías con las que no trabaja tanto.

Sus mejores iniciativas

Esta diputada por la provincia de Sevilla, la última de la lista en entrar en las elecciones de 2022, se inició en la política inspirada por su madre, la primera concejala de su pueblo. Cuando llegó el momento y me vi preparada para ello, entré a formar parte también del PP de Estepa". Antes, estudio la carrera de Magisterio y se dedicaba a la educación especial. "Es cierto que en atención a la diversidad tenemos muchas cosas que mejorar, pero sin duda hemos hecho una gran inversión, gastamos un 70% más de presupuesto que el PSOE", explica para recordar que ella estaba "compartida" en tres centros distintos.

Aunque actualmente ejerce como portavoz popular de Educación, Olmedo también trabaja en la Comisión de Salud, de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Infancia y Adolescencia. De hecho, la iniciativa de la que se siente más orgullosa es el Proyecto Piloto ELA promovido por la Consejería de Inclusión Social. "Cuando llegué al Parlamento se pusieron en contacto conmigo desde Saca la lengua a la ELA", recuerda, para subrayar lo "beneficioso" de la medida.

"La primera iniciativa que defendí en educación fue la de la gratuidad de los dos años en la etapa de educación infantil", sostiene orgullosa después de que se haya podido poner en marcha para este curso escolar. Además, Olmedo ha trabajado para la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, que se pusieron en contacto con ella cuando llevaba temas de Justicia. "Era una reivindicación histórica", insiste para señalar que se están desarrollando los trámites para poder cumplir esta promesa.

Compatibilizar política y familia

Pese a invertir su tiempo a distintas tareas, la popular asegura que está "en contacto directo" con los centros de su localidad. Tiene tres hijas que acuden a Primaria y Secundaria, lo que le ayuda a "qué va bien, qué falla, qué se puede mejorar". "Mamá, no hemos entendido muy bien lo que has dicho, hablaste de coles, pero lo hiciste muy bien", cuenta que le comentó su hija de siete años tras su última intervención en el pleno.

Ella intenta siempre explicarles su trabajo y se lleva tanto a sus niñas como a su marido a los distintos actos que tiene. "Estoy mucho tiempo fuera de casa, el poder hacer cosas por los andaluces, es un orgullo, pero quiero tener el respaldo de mi familia, el de mi marido", señala para apuntar que si, un día le falta y su "afición" por el servicio público "empieza a dañar esa relación", no dudaría en dejarlo. "No me merecería la pena", sentencia.