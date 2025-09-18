La UCI del antiguo Hospital Militar de Sevilla suma cuatro meses cerrada y sin fecha prevista de reapertura

Ya han pasado más de cuatro meses desde que la UCI del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, también conocido como el antiguo Hospital Militar de Sevilla, cerró sus puertas "temporalmente". El anuncio se hizo público por parte del Hospital Virgen del Rocío -entidad gestora- , que alegó que era una medida adoptada tras pasar "más de 10 días sin ningún ingreso en la planta" y por lo tanto, "para optimizar recursos".

Ahora, de acuerdo con profesionales del centro hospitalario, las UCI poco tienen que ver a las de hace unos meses: sus camas nuevas han sido sustuidas por las antiguas del Hospital de Traumatología y "todas están vacías". "No se puede acceder a su interior, está totalmente cerrada, pero sabemos que se han llevado maquinaria de última generación", aseguran fuentes de UGT a El Correo de Andalucía. El futuro de esta UCI, por el momento, es incierto, ya que según la Consejería de Salud "ahora mismo no hay necesidad de tener esa UCI operativa".

El Hospital Muñoz Cariñanos se inauguró (lo hizo hasta cuatro veces) por última vez en marzo de 2023. Tras 15 años de abandono por parte de la Junta de Andalucía (en aquel momento en manos del PSOE), el gobierno de Juanma Moreno decidió acelerar su reapertura como símbolo de su apuesta por la sanidad pública gratuita. Se inviertieron 72 millones para poner en marcha un centro que cuenta con 17 quirófanos, 25 camas UCI, 42 puestos para la Unidad de Recuperación, 320 camas, una planta de cirugía con diez quirófanos, la primera sala de lesiones medulares en Andalucía y una Unidad de Salud Mental.

Sin embargo, pese a que se dotó con maquinaria de última generación, desde sus tres primeros meses de vida ha convivido con intermitentes cierres. Por ejemplo, desde hace unos años se cierra la UCI -y otras plantas como las siete salas de endoscopia- durante el periodo estival por la bajada de la actividad, algo que genera crispación entre profesionales, sindicatos y ciudadanos.

En los últimos años, la UCI se reabría en esta época del año, aunque no se habilitaban las 25 camas. No obstante, según fuentes del Virgen del Rocío, en estos momentos no hay una fecha para reabrirla porque las camas solo se utilizan "cuando son necesarias" por ser "un recurso más del complejo hospitalario".

"Siempre va a funcionar cuando sea necesario. Es la razón de ser de ese hospital. Desde los inicios se ha concebido como hospital de refuerzo para Sevilla", señalan desde el hospital sevillano referente. En un acto de campaña del PP organizado en junio de 2022, el presidente de la Junta de Andalucía comparecía ante el antiguo Hospital Militar para defender, entre otras cosas, la gestión sanitaria de su partido. "Este hospital abandonado, que era un símbolo del desapego de la anterior Administración, hemos conseguido en tres años y medio, no solo recuperarlo, sino que esté en pleno funcionamiento", sostuvo Moreno.

Un hospital "desértico"

Tres años después de aquellas declaraciones, tal como relatan fuentes sindicalistas del hospital, su rendimiento dista mucho del "pleno funcionamiento". "En la novena planta hay 16 lesionados medurales, en la octava hay 12 pacientes, en la séptima 16, la sexta y la quinta están cerradas, la cuarta solo está abierta una parte, donde hay ocho pacientes, y la UCI también está cerrada".

Los sindicatos lo califican como un hospital "desértico" donde, a pesar de que funcionan algunos quirófanos, "no lo hacen a pleno rendimiento". "Nos han dicho que las endoscopias no las abrirán hasta final de mes, cuando el año pasado a estas alturas ya estaban abiertas. Claro, esto supone que se manden endoscopias a la privada", señalan desde UGT.

"Falta presupuesto"

De acuerdo con los sindicatos, las Urgencias del Virgen del Rocío han estado colapsadas en varias ocasiones a lo largo del periodo estival. "En un momento podían coincidir hasta 400 personas esperando y algunas necesitaban el ingreso en planta, aunque las tenían que enviar a casa. No tenía sentido, allí faltaban salas y en el Militar sobraban", sostienen los sindicatos.

Para los sindicatos este cierre se justifica por la "falta de recursos humanos y económicos" porque todavía "no está dotado presupuestariamente" como un hospital inidividual, sino que depende del presupuesto del Virgen del Rocío. "La gerente [Nieves Romero] entiende la situación pero nos reconoce que es un tema económico, que falta presupuesto", sostienen.