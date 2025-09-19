Casi 20.000 familias vulnerables andaluzas acumulan varios meses sin las tarjetas monedero para alimentos

Meses de retraso y dificultades en su implantación, esa fue la carta de presentación de las tarjetas monedero en Andalucía, un nuevo sistema diseñado por el Ministerio de Inclusión Social. Ahora, más de un año después de que se repartiera la ayuda por primera vez, la medida se encuentra bloqueada y deja a 19.600 familias a la espera de que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad firme el nuevo el contrato para gestionar esta prestación seis meses después de que caducaran los primeros bonos.

Aunque en un primer momento el responsable de esta ayuda era el Gobierno de España, que contrató a la Cruz Roja para gestionar esta subvención, ahora es la Junta la que se tiene que hacer cargo de este ayuda, aunque lamentan que han tenido "que implementar un programa nuevo". Las tarjetas monedero que repartió Cruz Roja caducaban en el mes de marzo y, desde entonces, esta ayuda está en stand by hasta que la Junta la dé el visto bueno.

Desde la Junta aseguran que las dificultades de implantación hicieron que tanto el Gobierno andaluz como los ejecutivos de las comunidades autónomas pidieran un margen antes de poder ponerlo en marcha. "Cuando esto se cambió, a ti te obligan a sacar el modelo en esos términos, aunque no estuviéramos de acuerdo", explican desde la Consejería que dirige Loles López. Se trata de un programa de cuatro años que en Andalucía se dividirá en licitaciones de dos años.

Una ayuda "complementaria"

"No se están entregando tarjetas monedero", lamentan fuentes de Cruz Roja consultadas por El Correo de Andalucía. Desde la organización explican que en la primera entrega se ejecutó el 91% del presupuesto. "Una vez ejecutado, estábamos a la espera de la Junta", insisten para poder colaborar. Por el momento, desde la Consejería de Inclusión aclaran que están "a la espera de que se dé a conocer el resultado de la mesa" para poder avanzar con el proceso.

"Que quede claro que la Junta, antes de las tarjetas monedero, ya prestaba servicios a las familias", aseguran desde la Consejería que recuerdan que también "lo ha prestado durante el programa y lo seguirá aportando", porque, según señala, esta ayuda "no viene a cubrir un vacío, viene a aportar más". Es por ello que, ante la tardanza en la puesta en marcha, piden "que no cunda el pánico en la gente".

Este sistema viene a sustituir el anterior, por el que el Estado daba ayudas directas a las organizaciones para atender a las familias más vulnerables. Sin embargo, el Gobierno propuso un cambio para evitar las conocidas como "colas del hambre" con el que dar las ayudas a las familias y que estas puedan acudir a los supermercados. Con el nuevo modelo, que beneficia a familias con menores a su cargo, deja unos 78.000 beneficiados. "Deja fuera a mucha gente y nosotros lo criticamos", lamentan desde Inclusión. De estar forma, según estos datos, y como ha denunciado en repetidas ocasiones la Consejería, el sistema instaurado por el Gobierno de España deja fuera a unas 200.000 personas en la comunidad autónoma.

En concreto, la Consejería apunta a varias líneas de ayudas directas como Remisa, que cubre lo que no cubre el Ingreso Mínimo Vital, que lleva 21,6 millones de euros ejecutados para ayudar a 3.000 familias, de las que, según la Junta "puede haber alguna que recibiera la tarjeta monedero". Además, Inclusión ha destinado 4,8 millones a comedores sociales en lo que va 2025 o 15,2 millones de ayudas económicas a familias para luchar contra la pobreza infantil. A esto se suman cinco millones para escuelas de veranos y subvenciones del 0,7% del IRPF para las necesidades básicas de las familias.

Una duración de 12 meses

La Junta prevé que en las próximas semanas puedan anunciar los resultados de la licitación, que se divide en ocho lotes para favorecer la capilaridad en el territorio y los que fuentes consultadas por este medio aseguran que ha habido "una alta concurrencia" de empresas. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio explican que no hay una fecha concreta para su puesta en funcionamiento, que se espera que sea en los próximos meses, ya que "alguna empresa puede recurrir el proceso".

Cada uno de los lotes ofrecidos por la Junta corresponde a una provincia para que las distintas cadenas de supermercados más implantadas en la zona puedan participar. "El Gobierno de España lo hizo con Carrefour, pero no había en todos los pueblos", recuerdan fuentes de la Consejería, que insisten en que el objetivo es que los beneficiarios no tengan que desplazarse varios kilómetros, como ocurrió en la primera convocatoria.

Las ayudas dependen del número de miembros que conforman un núcleo familiar. En concreto, para cada unidad familiar de dos personas es de 130 euros, de 160 para las de tres personas, de 190 para cuatro y de 220 para las familias de cinco o más miembros. A esto se suma también un sistema de medidas de acompañamiento dirigido por un itinerario personalizado que fomente su inclusión social.

Las tarjetas son de uso personal e intransferible y tendrán una duración de 12 meses en los que los beneficiarios podrán utilizarlas en los supermercados que hayan ganado la licitación. Estas ayudas podrán ser canjeadas por alimentos, productos de higiene y pañales para niños. Así, quedan fuera otros productos como las bebidas que tengan gas o azúcar, el alcohol, los productos dietéticos, bollería y chucherías.