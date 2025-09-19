La amenaza de gripe aviar persiste en Doñana: se confirman dos casos positivos de cigüeñas muertas hace dos semanas

El Espacio Protegido de Doñana mantiene activo el Nivel 2 de su plan de protección contra la gripe aviar desde el pasado 8 de septiembre cuando los análisis realizados por la Junta de Andalucía y notificados al Ministerio confirmaron al menos tres focos en el entorno del parque. En esas mismas fechas se remitieron otros dos casos de ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas muertas el 3 de septiembre. Esta semana el Ministerio ha confirmado que estas aves también estaban infectadas de Influenza Aviar.

Estos dos casos confirmados elevan a cuatro los focos ratificados por el Ministerio de Agricultura en el entorno de Doñana. Las aves fueron halladas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en la misma zona en la que ya localizó un somormujo que dio positivo. Junto a estos casos, se confirmaron otros dos focos en el municipio de Hinojos, en el paraje Caño Cardales y en una de las lagunas de la localidad. En el primero han aparecido una garza real y un pato colorado contagiados, mientras que en el segundo caso ha sido un ánade friso.

La Junta de Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencia en el Espacio Natural de Doñana como medida de precaución. Este nivel de alerta implica un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en aves silvestres, especialmente en especies migratorias y acuáticas, y un protocolo reforzado de recogida de cadáveres o ejemplares con sintomatología compatible.

De hecho, la Consejería sigue a la espera de la comprobación de análisis de aves que han sido localizadas muertas en el Espacio Protegido y que, por tanto, presentaban indicios de tener gripe aviar.

Focos más controlados

La administración autonómica mantiene activo un sistema de seguimiento de los casos de gripe aviar en el que participan las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud. No obstante, en los últimos días se han apreciado indicios de se ha frenado la extensión de los focos tanto en los espacios urbanos y periurbanos como en las granjas, donde no se han apreciado nuevos indicios en los últimos 13 días.