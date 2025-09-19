La vaguada cambia en Andalucía, se confirman las lluvias y puede haber tormentas

A partir del sábado, como adelantamos en este periódico, se inicia un importante descenso térmico en la península con el avance de una vaguada (lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera) que continuará el domingo y el lunes. En Andalucía se notará el lunes pero no será una bajada tan brusca, en vez de los 28 grados de máxima que se pronosticaron en un inicio pasarán a los 30, todo desde los 39 a la sombra que sufrieron estos días Córdoba o Sevilla. Así, España disfrutará de un ambiente plenamente otoñal con valores entre 5 y 10 grados más fríos de lo normal para la época del año, excepto la comunidad andaluza, que estará en la media, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Eso sí, en Andalucía el domingo pueden llegar las lluvias. Habrá cielos muy nubosos, con chubascos acompañados de tormentas en el tercio oriental por la tarde; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados de oeste a este a lo largo del día. Las temperaturas ese día irán descendiendo en la vertiente atlántica; con las mínimas sin cambios y máximas en ascenso en la vertiente mediterránea. Destacan entre las máximas Córdoba o Sevilla con 34 grados y 27-28 de Almería o Cádiz, se moverán los termómetros en ese intervalo. Por su parte, los vientos, sin incidencias, moderados o flojos.

Previsión el domingo en Andalucía de 12.00 a 18.00 horas. / Aemet

El lunes será un día otoñal con ambiente frío para la época del año en general en España, menos en Andalucía, que bajarán las temperaturas pero no de una forma acusada. Sevilla, Córdoba y Huelva registrarán 30 grados de máxima y por el otro lado 26 grados en Cádiz. Habrá cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán flojos variables, con predominio de la componente norte, con poniente moderado en el litoral mediterráneo durante la primera mitad del día.

Siguientes días en España: suben las temperaturas

Durante los días siguientes, martes y miércoles, Rubén del Campo informa de una estabilidad en el tiempo, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte. De todas formas, algunos escenarios señalan precipitaciones en el sur y en el este de la península, aunque será poco probable. Es más probable que durante martes y miércoles las temperaturas tiendan a subir.