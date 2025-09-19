Montero acusa a la Junta de limitarse a confrontar y negar que las políticas de Sánchez benefician a Andalucía

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este viernes en Córdoba que mientras que la Junta de Andalucía solo busca "la confrontación y la bronca" con el Gobierno de España, este responde con "hechos" y "trabajo". Montero, que visitó esta mañana una planta asfáltica en la capital cordobesa acompañada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, respondió de ese modo a las cartas que ha enviado en los últimos tres años la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en las que le reclama la necesidad "urgente" de reformar el sistema de financiación autonómica.

Montero aseguró que el envío de las misivas es prueba de que el diálogo de la Junta de Andalucía "siempre tiene un interés partidista" y que se usa al Gobierno central solo "para la confrontación y la bronca, sin reconocer avances en las políticas socialistas, a pesar de que a quien más benefician es a Andalucía". Frente al modelo del PP, Montero defiende que el PSOE responde con hechos y puso de ejemplo la cesión gratuita de un solar por parte del Gobierno central para la construcción de un nuevo hospital en Cádiz. "Yo no me dedico a cartearme como hace el señor Sanz, me dedico a trabajar por Andalucía", aseguró la también líder de los socialistas andaluces que en esta visita estuvo arropada por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. En esta línea, la ministra de Hacienda defendió que todas las reformas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado en pensiones salarios o jornada laboral, donde "más aprovechamiento" tienen es en la comunidad andaluza.

Junts y pulseras de los maltratadores

Además, Montero se refirió esta mañana al “diálogo fluido y permanente” que mantienen con Junts, para atraerlos a los Presupuestos Generales del Estado que quiere aprobar el Ejecutivo, e hizo también referencia a la polémica por las pulseras de los maltratadores, recriminando a los dirigentes del Partido Popular su reacción a estos problemas "técnicos" como un acto de "hipocresía". Así, Montero considera "muy llamativo" que el PP "se rasgue las vestiduras" cuando es un partido que "vota en contra de las leyes de las mujeres", convencida de que "la derecha no ha querido ni creído impulsar los derechos de las mujeres".

En la planta asfáltica

La vicepresidenta del Gobierno visitó este viernes la planta asfáltica abierta para el arreglo de la A-4 en Córdoba. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzó hace unos días las obras de rehabilitación y mejora del firme en esta autovía, entre los kilómetros 374 y 399, entre Córdoba capital y la localidad de El Carpio. La actuación, que se llevará a cabo por tramos para afectar en la menor manera posible el tráfico, supondrá una inversión de 3 millones para el arreglo de una carretera por la que circulan a diario 30.000 vehículos. Montero recordó que la inversión global para el arreglo de la A-4 rozará los 500 millones.

Ya en clave andaluza, la vicepresidenta subrayó "la importante inversión" en Transportes que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto en vías ferroviarias como en carreteras en Andalucía, cifró en mil millones la inversión ejecutada en la última década y avanzó que se están licitando obras por otros 1.400 millones. "Seguiremos trabajando por Córdoba y Andalucía con las infraestructuras que sean necesarias", aseguró Montero, que también recordó la apuesta por la el aeropuerto de Córdoba, que este jueves inauguró una nueva conexión a Barcelona.