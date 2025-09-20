La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero

Es una pregunta muy de Madrid. ¿Qué va a pasar con Podemos y la unidad de la izquierda en Andalucía? Sinceramente, lo que haga Podemos no es determinante. Debería dar igual. Tienen más titulares en Madrid que peso real y posibilidades de hacer daño en Andalucía. Es lo de siempre, la política capitalina y ombliguista vista de la M40 para dentro.

En Podemos ya han decidido ir en solitario. Dijeron que iban a consultar a la militancia pero ni siquiera se sabe si van a esforzarse en hacer el paripé. Se sabe que los inscritos, dicen en la formación morada, "votan lo que les digan en Telegram y en Canal Red". Con palabras duras lo indicó Irene Montero el pasado sábado 13 de septiembre en Madrid en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, según coinciden algunos asistentes, para dejar claro que los morados irán en solitario en todos los comicios electorales que vienen, incluidas las elecciones andaluzas. Intentarán dar con un candidato con tirón pero tendrán muy difícil darle un bocado a sus rivales a la izquierda.

Podrán hacer daño pero relativo. Tienen un espacio muy chico y muy poca raigambre andaluza. Frente a los 800 concejales de IU en Andalucía, los de Podemos se cuentan con los dedos de dos manos o de tres… De los cinco diputados que componen Por Andalucía en el Parlamento andaluz, tres son de Podemos. Dos, José Manuel García Jurado y Alejandra Durán, se han desmarcado de las tesis de Madrid y piden unidad de la izquierda. Si mañana Ione Belarra les ordenara romper con IU y Sumar e irse al grupo mixto, desafiarían la orden. O eso dicen. Solo un diputado morado, Juan Antonio Delgado, guardia civil en excedencia, se mantiene fiel a las órdenes de la cúpula nacional.

Marinaleda marca el paso

En julio hubo una reunión en Marinaleda (Sevilla), la casa durante años de Sánchez Gordillo, que está ya muy mal de salud. Convocó el alcalde, Sergio Gómez, y Diego Cañamero, que pusieron sobre la mesa un documento por la unidad de la izquierda que luego salió a la luz y firmaron numerosos cargos de Podemos, "a título individual", además de muchos referentes de la izquierda. En ese cónclave estuvo la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y el diputado García Jurado. En agosto, Cañamero volvió a dar un aldabonazo público por la unidad en el acto homenaje de Blas Infante. Junto a él, de nuevo, estaba la líder andaluza. Blanco y en botella. El arrastre de la CUT es el que es pero quienes han puesto cara a Iglesias en Andalucía están en contra de las tesis actuales del partido.

Como bien entendió pronto Teresa Rodríguez y ‘Kichi’, desde Madrid y sin pisar ni entender esta tierra hay poco que hacer en Andalucía. Su actual partido, Adelante Andalucía, con un José Ignacio García al frente que ha crecido de forma importante en su oposición parlamentaria, ha encontrado un espacio propio nacionalista andaluz que impugna el Gobierno de PSOE y Sumar y además hace una oposición efectiva al Gobierno del PP de Juanma Moreno. Tienen su sello, su espacio y su ADN andaluz. Llevan años trabajando. Podemos tendría que hacer lo mismo pero cumpliendo órdenes directas desde Galapagar y con acento madrileño. Eso cotiza poco. El acento andaluz en la izquierda más reivindicativa está de moda. José Ignacio García será candidato y Adelante Andalucía tiene claro su camino.

El candidato de la izquierda

Este sábado, Por Andalucía ha celebrado su primer mitin y esta semana IU dará a conocer su candidato para liderar esta plataforma ciudadana en las próximas elecciones andaluzas. Podemos no está ni se le espera. Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz se integran en esta candidatura. Hay pocas dudas, aunque queda debate, de que el candidato a la Junta lo designará IU, el partido más fuerte de toda la coalición. La portavoz parlamentaria, Inma Nieto, ha expresado su deseo de retirarse. Toni Valero, líder de IU en Andalucía, suena como candidato pero sin rotundidad. "Hay más nombres pero si justo ahora los ponemos sobre la mesa se revienta el proceso", indicó el viernes una fuente de la dirección de IU. No descartan un perfil independiente que sea del gusto del resto de partidos, aunque esta fórmula tampoco levanta pasiones internas.

Para IU lo importante no es que esté Podemos es que estén las Mareas Blancas de Andalucía, un movimiento reivindicativo por la sanidad pública que ha llevado más de 50.000 firmas al Parlamento y no tiene carné partidista. Necesitan desconectar del ruido y del desconcierto que genera Podemos y afianzarse con un contrato con la gente, explican. Es la hoja de ruta y desde luego se percibe convicción en el planteamiento.

Irene Montero puede ponerse todo lo dura que quiera con los suyos advirtiendo de consecuencias a quien saque los pies de la hoja de ruta impuesta por Madrid pero aquí las cosas han cambiado ya mucho. Este no es el Podemos de Teresa Rodríguez, que saltó con 15 diputados al Parlamento en 2015, tampoco el que negoció in extremis y con un papel de fuerza en 2022. Entonces formaban parte del Gobierno con el PSOE y Sumar y romperse en Andalucía podía tener consecuencias en el Consejo de Ministros y en el grupo parlamentario nacional. Ahora en Madrid, el andaluz Antonio Maíllo dirige IU y hay cuatro diputados de Andalucía (Toni Valero, Enrique Santiago, Engracia Rivera y Francisco Sierra, que fue independiente de Sumar pero tiene carné) frente a una de Podemos (Martina Velarde). Los de Iglesias están ya en la oposición más dura al Gobierno. La relación de fuerzas ha cambiado.

El PSOE tiembla por este capítulo interminable de La Vida de Brian en Andalucía. Los socialistas piensan que esa fragmentación de la izquierda les hunde, pero, sinceramente, Podemos en Andalucía ahora mismo tiene poco que decir. Aunque eso, lógicamente, lo dirán los andaluces en las urnas. En las últimas eligieron entre Por Andalucía (Podemos, IU y Sumar) --cinco diputados-- y Adelante Andalucía --dos diputados--. Ahora elegirán entre Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos. Es difícil de entender pero así es.