El nuevo modelo de dependencia andaluz beneficiará a mayores de 90 años o enfermos graves inscritos a partir de septiembre

El pasado 3 de septiembre la Junta de Andalucía publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una nueva orden para la gestión del sistema de la Dependencia. En ella se crea el derecho de tramitación preferente de reconocimiento de la Dependencia. Por lo tanto, menores de 14 años (antes era hasta seis años), los mayores de 90 años y aquellas personas que sufran Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o estén en cuidados paliativos. Sin embargo, las primeras semanas de aplicación han puesto en evidencia una compleja realidad: la orden "no tiene carácter retroactivo", es decir, la tramitación preferente solo entrará en vigor para aquellas solicitudes que se estén haciendo desde el 3 de septiembre. Y éstas pasarán por tanto por delante de las registradas antes de esta fecha.

Por lo tanto, un dependiente menor de 14 años o un enfermo grave que pidiera la Dependencia hace meses no tendrá una tramitación preferente aunque cumpla con los requisitos necesarios, pero sí tendrán preferencia las que la hayan solicitado estas dos últimas semanas. Desde la Consejería de Inclusión sostienen que esto se debe de "una medida nueva con un sistema nuevo".

No obstante, sindicatos y expertos se muestran en total desacuerdo a este planteamiento. "Es injusto que un anciano de 90 que ha solicitado la Dependencia ahora pase por delante de uno de 90 que la pidió en mayo", explica el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Duran. Por su parte, fuentes consultadas del CSIF consideran que "se debería de respetar el orden de solicitudes que había antes del 3 de septiembre".

Agilizar la lista de espera para los casos más graves

El objetivo de esta nueva medida, según la consejería, es "agilizar el acceso a la tramitación de la dependencia a las personas y familias más vulnerables". Ante este escenario, Durán reconoce que, aunque este nueva normativa "no va a aliviar" la lista de espera, "es posible que fallezca menos gente mientras espera una prestación" dado que el objetivo es atender casos que se encuentran en una situación extrema.

Este año en Andalucía el número de muertes se está disparando: de enero a agosto han fallecido 5.029 personas, un 31,5% más que en 2024 según los datos recientemente publicados por el Imserso. Este incremento es, para el presidente de la FOAM, el "gran problema" en la comunidad. De acuerdo con el Imserso, de enero a agosto el número de fallecidos sin valorar su grado de Dependencia ha ascendido hasta los 4.021, un 57% más que el año pasado. "Es el aumento más grande en la comunidad, algo que no ha sucedido a nivel nacional, allí ha crecido un 12%", señala Durán a El Correo de Andalucía, a lo que añade: "Esto evidencia que en esta comunidad cada vez más personas mueren antes de que la Administración valore oficialmente su situación, lo que representa un grave fallo estructural y social". A día de hoy, la lista de espera andaluza a la Dependencia es de 565 días, una cifra que ha ido disminuyendo desde 2018.

De enero a agosto el número de fallecidos sin valorar su grado de Dependencia ha ascendido hasta los 4.021, un 57% más que en 2024 según el Imserso

No obstante, es importante destacar que la cifra de fallecidos que ya habían sido valorados -es decir, tenían el grado- y estaban esperando a recibir la prestación ha sido de 1.008, un 73,9% menos que el año pasado. En España ese número también ha decrecido, aunque en menor medida: un 21,4% menos. Esto se traduce en que si bien el trámite de la resolución de solicitudes "está al borde del colapso", la gestión de las prestaciones está progresando.

Durante la última Comisión parlamentaria de la Consejería de Inclusión, su consejera, Loles López, arrancaba su intervención insistiendo en que cuando el PP llegó al Gobierno, "el sistema de la Dependencia no funcionaba". "Ahora, como el funcionamiento está mejorando -y a los datos me remito- hemos dado un paso más: sacar una orden con el derecho de tramitación preferente de reconocimiento de la Dependencia", argumentaba la consejera.

Un problema de "infrafinanciación crónica"

"El principal motivo de que haya este gran número de muertes de enero a agosto es la infrafinanciación crónica que hay en España, pero especialmente en Andalucía", remarca Durán. Desde la federación denuncian una mayor financiación tanto por parte del Ministerio de Inclusión como por parte de la Junta de Andalucía. Por ley, ambas partes están obligadas a destinar el 50% de los fondos. Para entender el contexto, a nivel andaluz en 2024 se destinaron 2.331 millones de euros (1,06% del PIB andaluz) de los que la Junta aportó 1.378 millones y el Ministerio 738 millones, el 33%.

"El problema grave es el tema de la financiación, mientras no se aumente la financiación, esta nueva orden será solo una tirita, porque no soluciona el problema de la Dependencia, mejoran algo, pero la solución es la financiación", sostiene el presidente de la federación. A sus declaraciones se suman las de CSIF, quienes reclaman una ampliación de los recursos residenciales, "los que más se piden" así como una mayor financiación a las ayudas a domicilio.

Mientras no se aumente la financiación esta nueva orden será solo una tirita, porque no soluciona el problema de la Dependencia Martín Durán — Presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores

Por su parte, la consejera de Inclusión defendió en la última comisión que Andalucía pone en el presupuesto de la Dependencia "el doble que el Gobierno de España". "Y le digo más, Andalucía pone el doble que el último presupuesto que el gobierno socialista", apuntó la política. "La ministra de Hacienda ha firmado un acuerdo con el País Vasco en el que acuerdan cómo le va a pagar el 50% de la Dependencia hasta 2027. Queremos es que firme este documento con nosotros, con los andaluces", reclamó.

Además, en términos de financiación López aprovechó su comparecencia ante los demás grupos políticos para anunciar que "hay más de 100 proyectos de construcción de residencias en Andalucía".

Una lista de espera en aumento

Para el experto, esta nueva medida andaluza no va a disminuir la lista de espera de la Dependencia, que a día de hoy está formada por 52.959 personas, 2.209 personas más que en enero, es decir, un 4,35% mayor que a inicio de año. Ante esta situación, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía, junto a CCOO, ha anunciado este jueves movilizaciones el próximo 1 de octubre para denunciar la "grave situación" de dependencia que viven las personas mayores en la comunidad.

"Lo que se va a hacer es dar prioridad a ciertos colectivos, pero la lista de espera no se va a acortar y no va a mejorar. Lo único que se va a atender a unas personas antes que otras", puntualiza el presidente de la FOAM.

La lista de espera está formada por 52.959 personas, con 2.209 personas más que en enero

A pesar de que el volumen de la lista crece, la gestión está cambiando. Según el Imserso, de julio a agosto el tiempo medio de espera disminuyó 5 días, aunque sigue siendo el más elevado de todo el país: 565 días. En cuanto al número de solicitudes siguen en aumento, con un 1,12% más que en enero (más de 429.000 solicitudes). De igual modo, las resoluciones también crecen (un 1,3% más que en enero) alcanzando las 397.870.

Finalmente, la consejera ha asegurado que "el nuevo modelo está dando resultados positivos". "En agosto ha habido una cifra récord de beneficiarios y ocurre lo mismo con las prestaciones, una cifra récord", ha anunciado insistiendo en que "este gobierno ha aumentado el número de usuarios un 44% y las prestaciones un 64% más".