Un turista de Bilbao visita las playas de Cádiz y no se puede creer lo que encuentra: "No se pueden decir palabrotas"

Cada año, la provincia de Cádiz recibe millones de visitantes venidos de todos los territorios de dentro y fuera del país atraídos por su clima, gastronomía, paisaje, monumentos y sus enormes playas de agua cristalina. Es lo que atrajo a un bilbaíno que se trasladó a la costa gaditana para disfrutar de sus arenales y sus gentes y que, aún sabiendo lo hermoso del paisaje, se quedó sorprendido con lo que encontró allí.

Así lo ha señalado el propio visitante al reportero de la televisión comarcal Tuya TV que se encontraba en el litoral gaditano para conocer la experiencia de los turistas que habían decidido escoger la provincia para sus vacaciones. Fue en ese momento cuando se topó con este hombre residente en Bilbao mientras disfrutaba de una tranquila jornada veraniega en la playa de Sancti Petri.

Para el turista, ha sido una sorpresa descubrir la belleza del territorio y de sus gentes, quienes le habían aconsejado que escogiera la playa en la que pasar cada jornada en función del viento: "Me han dicho que hay que coger una zona u otra según el viento y, como había levante, pues la hemos elegido para que no se levante la arena y demás".

El turista de Bilbao revela lo que más le gusta de Cádiz

Pero este viento no ha sido ningún inconveniente para el bilbaíno, ya que ha sido tajante al ser preguntado sobre cómo se sentía en Sancti Petri y sus playas durante sus merecidas vacaciones: "Se está de puta madre. No se pueden decir palabras, pero está de puta madre". "Nosotros decimos palabrotas, la de Dios", se ha excusado el hombre ante la naturalidad de su comentario.

Pero este no es el único aspecto del territorio que ha conquistado al turista y su familia, sino que asegura que el mayor patrimonio de este lugar son sus propios habitantes: "La gente es muy maja, muy agradable, las cosas como son". Una característica que, según afirma, también tienen en su ciudad, pero que le ha llamado gratamente la atención en Cádiz: "En el norte también, pero aquí nos gusta a nosotros también".