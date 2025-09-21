Domingo de lluvias en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las primeras tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Andalucía una jornada marcada por la inestabilidad, con cielos muy nubosos y chubascos acompañados de tormentas durante la tarde en el tercio oriental de la comunidad, concretamente en Almería y Granada.

A lo largo del día, los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados de oeste a este, aunque se mantendrá la presencia de polvo en suspensión en el mar de Alborán.

¿Qué temperaturas vamos a tener?

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso en la vertiente atlántica, con mínimas en torno a los 18 grados en Sevilla, mientras que en el área mediterránea las máximas experimentarán un ascenso, alcanzando los 32 grados.

Los vientos soplarán flojos de componente oeste, intensificándose a moderados durante la segunda mitad de la jornada.

La semana comenzará despejada

De cara al lunes, la Aemet anuncia cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía, con un nuevo descenso de las temperaturas, aunque en algunos puntos las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos serán flojos variables, con predominio del norte, y de poniente moderado en el litoral durante la primera mitad del día.