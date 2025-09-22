Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias

Andalucía comienza la semana con temperaturas agradables dentro de la normalidad para esta época del año, aunque en el resto de España en general, especialmente en la mitad norte y este, el descenso será más acusado, entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal hasta mediados de semana, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Aunque la situación cambiará con la vuelta del calor.

Si el lunes empezamos con un aviso amarillo en Almería con lluvias y tormentas a partir de las 22.00 horas, este nivel de alerta seguirá hasta las 07.00 horas del martes. Habrá este día tiempo despejado en Andalucía a excepción de esta provincia además de zonas del litoral mediterráneo. Las temperaturas bascularán entre las máximas de 26 y 31 grados dependiendo de las zonas. Las mínimas serán muy frescas con 13-15 grados en la mayor parte de las provincias, incluso con 8 grados en Granada.

El miércoles seguirá la misma dinámica en Andalucía con prácticamente las mismas temperaturas. A destacar cielos nubosos, sin descartar lluvias ocasionales, más probables durante la primera mitad del día en la vertiente mediterránea, en principio sin avisos de Aemet.

Comienzan a subir las temperaturas y se atisba un Veranillo de San Miguel

A partir del jueves, Rubén del Campo pronostica una tendencia hacia un progresivo ascenso de las temperaturas en la península, de manera que, de cara al fin de semana, incluso los valores diurnos serían altos para la época.

Se podrían superar, de cara al próximo fin de semana, los 30 grados en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur de la península. Incluso en el Guadalquivir podrían superarse los 32 a 34 grados. Una situación que coincide con el Veranillo de San Miguel. Así Las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Jaén y Granada estarán en el entorno de los 30 y 34 grados a la sombra.

Las lluvias en principio serán escasas, aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y baleares, por un lado, y por otro, en Galicia por la llegada de un frente.