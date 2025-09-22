Los atascos entre Sevilla y Cádiz colapsan la carretera A-471: la Junta encarga un estudio para buscar soluciones urgentes

Los continuos atascos en la AP-4 han provocado que los vehículos busquen vías alternativas en sus desplazamientos entre Sevilla y Cádiz. Esto ha tenido como consecuencia un incremento del tráfico en una de estas carreteras, la A-471, que ha visto en los últimos años como se disparaba el número de vehículos que la atravesaban, así como los accidentes de tráfico.

Por este motivo, los ayuntamientos más afectados por esta carretera de titularidad autonómica (Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Marismillas, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena) reclamaron una reunión a la Junta de Andalucía para pedirle soluciones y que se acometa el desdoble comprometido desde hace más de 5 años. Una demanda que se acentuó a raíz de un verano en el que se sucedieron los accidentes mortales en este trayecto, consolidado como uno de los más peligrosos de la comunidad autónoma.

En respuesta a estas demandas la Consejería de Fomento ha anunciado la realización de un estudio de alternativas para definir el proyecto más viable que alivie los problemas existentes teniendo en cuenta una visión integral.

Desdoble de la AP-4

La Junta no plantea, a corto plazo, la ejecución del desdoble, entre otras cuestiones, porque considera que las prioridades deben ser la construcción del tercer carril en la AP-4 para aliviar el tráfico en esta vía y reducir el número de vehículos que usan la A-471, y la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan. Ambas actuaciones que dependen del Ministerio de Transportes.

"Se requiere más celeridad y plazos concretos para ejecutar el tercer carril de la AP-4 y que no se limite únicamente a la provincia de Sevilla. Uno de los principales factores que afectan a la carretera A-471 son las frecuentes congestiones que se producen en el tramo entre Las Cabezas de San Juan y Jerez de la Frontera de la autovía, por lo que sería recomendable la ampliación del tercer carril en la provincia de Cádiz", resume la Consejería de Fomento tras la reunión.

El objetivo es que este estudio no sólo analice la situación de la A-471, sino "que profundizará en las causas del incremento del tráfico sufrido en los últimos años y que se asocia a conductores que buscan alternativas a la saturación de la autovía Sevilla-Cádiz". "Es un estudio condicionado a la información que podamos recabar de otras administraciones”, apuntó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La consejera, además, acordó con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados la constitución de una mesa de trabajo para analizar conjuntamente la evolución y buscar la mejor solución para los problemas de movilidad y la seguridad vial en la zona.