Los juzgados andaluces detectaron "dos o tres casos" de pulseras antimaltrato con fallos en febrero y marzo
El presidente del TSJA insta a "no crear alarma" aunque reclama al Ministerio soluciones para los dispositivos
Los juzgados andaluces detectaron informes no fiables de las pulseras antimaltrato en los meses de febrero y marzo. Se trató de "dos o tres procedimientos" que tuvieron que ser revisados dado que los datos aportados por los dispositivos "no eran fiables". No obstante, el presidente del TSJA, Lorenzo Del Río, ha hecho un llamamiento a "no crear alarma" y a que el Ministerio de Igualdad trabaje para resolver las deficiencias.
"Es objetivo que se han producido errores de geolocalización y de señal. Si hay que cambiar los dispositivos, que se cambien. Ya que al no ser fiables los datos se han producido absoluciones y sobreseimientos. Nada letal de lo que arrepentirnos pero hay que poner meiddas para su solución", explicó el presidente del TSJA, Lorenzo del Río en una entrevista en Canal Sur Televisión. En cualquier caso, el presidente del TSJA hizo un llamamiento a "no crear alarma"
España cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En concreto, según las estadísticas consultadas por Europa Press, a 31 de julio de 2025, el número de dispositivos activos es de 4.515, dato que ha experimentado una disminución del 6,3% respecto al mismo mes de 2024.
Durante el mes de julio de 2025 se instalaron 274 dispositivos, lo que supone un incremento del 13,7% respecto a junio de 2025 y una disminución del 18,2% con respecto a julio de 2024. Respecto a las desinstalaciones, durante el mes de julio de 2025 se desinstalaron 242 dispositivos, un 5,1% menos con respecto a junio de 2025 y un 4,7% menos con respecto a julio de 2024.
