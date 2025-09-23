Cómo ahorrar con tu mascota en Andalucía: estos son los beneficios de las nuevas rebajas fiscales

En Andalucía están censadas más de 2,4 millones de animales de compañía, principalmente perros. Cada año se dan de alta más de 200.000 mascotas en este registro. A sus propietarios va dirigida la nueva campaña de medidas fiscales de la Junta de Andalucía. Una serie de medidas para que ahorren a través de la declaración de la renta y encuentren una compensación a los gastos domésticos.

Pero las nuevas medidas no beneficiarán a todos los hogares con animales de compañía. Estos son los hogares que podrán ahorrar gracias a la nueva medida fiscal impulsada por la Junta de Andalucía:

Nuevos propietarios

Las personas que adquieran un animal de compañía durante 2026 podrán acceder a una deducción en su declaración de la renta de hasta un 30% de sus gastos veterinarios con un máximo de 100 euros.

Animales acogidos

Las personas que acojan un animal de compañía que estuviera en un centro de acogida podrán beneficiarse de una deducción de hasta 100 euros al año por los gastos veterinarios. Esta ayuda se prolongará durante tres años.

Perros de asistencia

Los propietarios de perros guía para personas ciegas, los que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos o los que asistan a víctimas de violencia de género tendrán derecho a acceder a la deducción del 30% de gastos veterinarios con un máximo de 100 euros durante toda la vida del animal. Esta medida se aplicará a todos los dueños con independencia de cuando se haya incorporado el animal a su hogar.