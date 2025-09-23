El gran proyecto de la nueva depuradora del Campo de Gibraltar encalla y bloquea una inversión de 55 millones de euros

Otra infraestructura hídrica clave de Andalucía queda bloqueada. La nueva depuradora de San Roque, una pieza estratégica para la nueva red de depuración y saneamiento del agua del Campo de Gibraltar ha quedado paralizada hasta tal punto que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la empresa Acuaes, ha acordado la rescisión del contrato valorado en 55 millones de euros y cofinanciado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ahora se inicia un largo proceso administrativo hasta que se pueda volver a licitar el contrato, con un nuevo proyecto y un presupuesto actualizado.

El proyecto de la nueva depuradora es una de las infraestructuras hídricas claves de Andalucía pactadas en 2022 entre el Ministerio y la Junta de Andalucía con el objetivo de canalizar todos los vertidos de San Roque y Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Las obras con una inversión repartida entre las dos administraciones arrancaron en 2023 y se encontraban al 35% cuando se ha constatado por parte de las administraciones que la empresa adjudicataria no podía cumplir con los compromisos contractuales.

Concretamente, la UTE adjudicataria debería haber finalizado las obras este verano y, sin embargo, restaba un 65% de los trabajos por ejecutar. En este escenario, se ha planteado una modificación técnica del proyecto que el equipo técnico de Acuaes (empresa estatal) consideraba injustificada por lo que se ha acordado la paralización del expediente y el inicio de los trámites para la resolución del contrato.

Preocupación de la Junta de Andalucía

La decisión de la resolución de este contrato ha sido acordada en una comisión de seguimiento en la que han participado el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, que había mostrado "su preocupación" durante las últimas semanas por la falta de evolución de este proyecto y por el impacto de su paralización: era un proyecto estratégico para el Campo de Gibraltar con una financiación de 20 millones de euros de fondos autonómicos vinculados al canon de mejora.

La decisión acordada en la comisión de seguimiento ha sido que Acuaes, la sociedad estatal, vuelva a licitar este contrato aunque con una revisión de sus características técnicas y de sus condiciones económicas. Las dos administraciones seguirán, en cualquier caso, cofinanciando esta obra: el Ministerio aportará la mitad a través de fondos europeos y el resto lo financiará la Junta de Andalucía.

La sociedad Acuaes dependiente del Ministerio de Transición Ecológica prevé que la licitación se pueda producir en el segundo semestre de 2026 de forma que los trabajos puedan reiniciarse antes de que finalice ese año. Estos plazos, no obstante, están condicionados por la tramitación del expediente de resolución del contrato.

Una obra estratégica

Las obras de esta depuradora forman parte de una renovación completa de la red de saneamiento y vertidos del Campo de Gibraltar y que incluye la construcción de tres tanques de tormentas, cuatro nuevas estaciones de bombeo, así como la adecuación de una existente y 14 kilómetros de conducciones. En total, dará servicio a 120.000 habitantes equivalentes.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito el 23 de mayo de 2022 entre Acuaes, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con una inversión total de 56 millones de euros.