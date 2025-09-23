Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

El huracán Gabrielle convertido en borrasca podría afectar a Andalucía, en concreto al Golfo de Cádiz

Hay mucha incertidumbre en todos los escenarios en cuanto a la trayectoria o intensidad

Posible trayectoria del huracán Gabrielle.

Posible trayectoria del huracán Gabrielle. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El huracán Gabrielle no llegará a España, no hay ninguna web meteorológica, además de Aemet, que informe de tal cosa. La incógnita es saber cómo llegará a la península ya convertido en borrasca en su evolución, cuál será su intensidad y a qué zonas de España afectará, incluida Andalucía.

En estos momentos Gabrielle se encuentra en medio del Atlántico con categoría 4 (el histórico huracán Katrina era de categoría 5, la máxima), con vientos en torno a 220 km/h. El recorrido según todos los escenarios es que avance hacia el este a las Azores debilitándose el miércoles a categoría 3 y llegando a estas islas el jueves con categoría 2, según informa eltiempo.es.

Aunque todavía hay mucha incertidumbre en los pronósticos, tras cruzar las Azores se dirigiría desde el viernes dirección a la península ya dejando de ser huracán, y llegaría en torno al domingo. Según informa Aemet aterrizaría en España en forma de borrasca, algo relativamente habitual en otoño. Aunque hay muchas incógnitas, podría dejar mala mar, lluvias, nubosidad, vientos fuertes y una bajada clara de temperaturas en el oeste peninsular. Por ejemplo, en los mapas de aemet para el lunes en Andalucía se esperan máximas de 24 grados en varias provincias.

Posible llegada al Golfo de Cádiz

Pueden suceder varios escenarios con la llegada de la borrasca a la península y en concreto a Andalucía. Según el experto Ángel Rivera, meteorólogo muchos años en Aemet, hay varias incógnitas en la evolución del huracán Gabrielle tras cruzar las Azores:

  • La primera es si tras cruzar estas islas se produzca una completa transición extratropical en el huracán, convirtiéndolo en una típica borrasca; o, por otro lado, quede como ciclón híbrido o pos-tropical, con bastante lluvia y viento.
  • Y la segunda es a dónde se dirigirá, si hacia las Islas Británicas, el Cantábrico o, como el modelo de control del Centro Europeo insiste desde hace un par de días, va a contornear Portugal y se "refugiará" hacia el domingo-lunes en el golfo de Cádiz. En ese caso, "¿daría una buena "regada" en el sur de Portugal y la Baja Andalucía?".

El meteorólogo aporta dos imágenes, una de las posibles trayectorias y la otra de la lluvia acumulada que podría producir en el cuadrante suroeste de la Península entre el domingo y el martes si la borrasca acaba en el Golfo de Cádiz. En este sentido, según insisten todas las predicciones, no hay nada seguro, hay mucha incertidumbre y todo dependerá de cómo evolucionará el fenómeno con el paso de los días.

Trayectorias posibles del huracán y afección con lluvias si llega al Golfo de Cádiz.

Trayectorias posibles del huracán y afección con lluvias si llega al Golfo de Cádiz. / Ángel Rivera

En los últimos mapas de Aemet en la zona de Andalucía se prevén el lunes 29 de septiembre cielos nubosos en la mayor parte de la región, coincidiendo con la llegada de esta borrasca y una bajada importante de las temperaturas.

