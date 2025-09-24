Cómo ahorrar en cuotas del gimnasio o en actividades deportivas de los niños: estas son las ayudas fiscales andaluzas

A partir de 2026 la Junta de Andalucía aplicará una nueva deducción fiscal en la declaración de la renta por los gastos que realizan los hogares andaluces en actividades deportivas. Cada contribuyente podrá deducirse hasta un 15% con un máximo de 100 euros al año en la declaración de la renta. La nueva medida tiene como objetivo alcanzar a más de 700.000 personas que lograrán un ahorro de más de 30 millones de euros.

¿Qué se puede deducir?

Se pueden deducir en la declaración de la renta las cuotas que se abonen por las actividades deportivas en gimnasios, escuelas deportivas o federaciones. Se incluyen en esta medida tanto los gastos del contribuyente como de los descendientes a su cargo. No se incluyen gastos en alquileres o en compra de materiales deportivos.

¿A partir de cuándo se puede acceder a la deducción?

La nueva ayuda fiscal se aprobará en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 para que entre en la nueva campaña de la renta. Por tanto, se podrán deducir los gastos realizados durante este año 2025 cuando se realice el borrador del IRPF.

¿Son compatibles con otras deducciones ?

Sí Las deducciones en la renta son compatibles con las otras ayudas fiscales existentes por gastos educativos, gastos veterinarios de mascotas o alquiler de una vivienda.

¿Hay limite de ingresos?

No. La deduccion es para todos los contribuyentes que la soliciten sin límite de renta.

¿Cuanto se puede deducir?

El 15% de los gastos anuales con un máximo de 100 euros al año. Es decir, si cada mes de abona una cuota de 30 euros en el gimnasio el importe deducible sería de el 15% de 360 euros, es decir, 54 euros. Si los gastos suman por ejemplo 80 euros mensuales, es decir, 960 euros, se aplicaría la deducción máxima de 100 euros.