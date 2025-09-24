Granada abre el único local de Europa especializado en arroz con leche: "Es totalmente diferente"

"Esto no lo vas a encontrar en París, Roma ni Berlín, solo en Granada". Así anuncian sus propios dueños el nuevo local que ha abierto sus puertas en la capital granadina y que ha conseguido posicionarse como uno de los negocios más innovadores de la provincia al tratarse del único de toda Europa especializado en arroz con leche.

Se trata de 'Don Rice', un nuevo establecimiento localizado en el barrio granadino del Zaidín que ha querido darle una vuelta al tradicional postre para que sus clientes puedan escoger sus propias salsas y 'toppings' con las que completar sus creaciones, que se puede degustar desde cuatro euros.

"Es algo totalmente diferente, un arroz con leche bien fresco y cremoso como nunca lo has probado antes", señalan sus creadores sobre este negocio que lleva a "otro nivel" el tradicional arroz con leche acompañándolo por una bola de helado, diversas salsas y todo tipo de complementos. "Y está solo en Granada", recalcan.

Arroz con leche personalizado desde 4 euros en este nuevo negocio de Granada

Entre las ofertas de este local se encuentran diversas creaciones propias, como su 'Don Rice Piña Colada', con base de coco, helado de coco, piña colada y coco rayado; el 'Don Rice Graná', con base de natilla, galleta María y canela en polvo, el 'Don Rice Capuccino', con base tradicional, helado de capuccino, brownie y cacao en polvo, o el 'Don Rice Kids', con base tradicional, Quipitos, Trix y helado de vainilla.

Y para quienes prefieran crear su propia especialidad, pueden escoger su base entre tradicional, coco o natillas por cuatro euros, a la que le pueden añadir diversidad de 'toppings' por 0,50 euros, como brownie, Oreo, queso, Trix, coco, galleta María, barquillos, almendra crunch, piña colada, Lacasitos y Quipitos.

Salsas y helados a elegir en este local de Granada especializado en arroz con leche

Para completar estas creaciones, pueden añadirle salsa por 0,30 euros, como dulce de leche, cacao en polvo, leche condensada o canela en polvo, así como helado por 0,80 euros de sabores como vainilla, dulce de leche, capuccino y coco.

Todo esto está disponible de lunes a domingo en horario de 13.00 a 23.00 horas en su local, situado en la avenida de Barcelona número 18 del barrio del Zaidín, en Granada capital.