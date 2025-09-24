El rechazo del PP a desclasificar el asesinato de Caparrós descoloca al Gobierno andaluz: "No sabían lo que votaban"

El voto en contra del PP en la Mesa del Congreso a la desclasificación de los archivos secretos del asesinato de García Caparrós en Málaga en 1977 ha descolocado al Gobierno andaluz. El presidente, Juanma Moreno, lleva desde su llegada a San Telmo tratando de ocupar el espacio político andalucista llegando incluso a conmemorar el 4 de diciembre. Por este motivo, el Gobierno andaluz se ha desmarcado de este voto y ha cuestionado que estuviera debidamente medido por parte del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.

"Estamos a favor de que se conozca toda la verdad del asesinato de García Caparrós. Así se lo hemos trasladado siempre a su familia y hemos querido que se conozcan todos los datos para que su familia pueda estar en paz", explicó la portavoz del gobierno quien atribuyó el voto contrario en la Mesa a un erorr fruto del "desconocimiento": "No sabían que lo que se votaba era la desclasificación de los archivos de García Caparrós, porque en ningún mometno se habló de esta persona ni de este caso. Se votó en contra de un procedimiento que se entendía contrario a la Ley de Memoria histórica", resumió.

La instrucción aprobada en la Cámara Baja permitirá a esta familia malagueña -y a otras de todo el país que sufrieron casos similares- conocer la identidad de los implicados en aquel asesinato, al acceder a los archivos sin anonimizar de la Comisión de Encuesta de 1977 creada para aquel caso.

El PSOE reprocha su voto al PP

El rechazo en la Mesa del Congreso de la desclasificación de los archivos fue censurado por la portavoz socialista, María Márquez, quien pidió explicaciones al presidente andaluz, Juanma Moreno. "Han votado en contra de los derechos de un hijo predilecto. Es algo impresentable", apuntó.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, también pidió explicaciones: "Había un acuerdo parlamentario aprobado con los votos del PP, aquí en esta Cámara. No se entiende que este hombre (en alusión al presidente Moreno) que habla de todo guarde silencio sobre sus compañeros votando en contra".