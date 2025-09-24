Los médicos andaluces lideran una huelga nacional el 3 de octubre contra las condiciones laborales que propone Sanidad

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha marcado en rojo en el calendario el día 3 de octubre. Los médicos andaluces han convocado una huelga a nivel nacional para reivindicar su "rechazo frontal" frente al nuevo borrador del Estatuto Marco que ha impulsado la ministra Mónica García. Se trata de una convocatoria organizada junto al Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), tal como se hizo el pasado 13 de junio y, el objetivo es hacer un llamamiento a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud para que muestren por qué el borrador de esta ley no cumple con los mínimos a los que no quieren renunciar, como una jornada de 35 horas semanal, una mejor retribución de las guardias y la posibilidad de optar a una jubilación anticipada.

El Estatuto Marco es la ley que regula los derechos y las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario. Actualmente, el estatuto que está en vigor se aprobó en 2003 y tanto el Ministerio de Sanidad como los sindicatos están de acuerdo en que es el momento de adaptarlo al escenario actual. Desde hace meses, los médicos están negociando con Sanidad cambiar varias de las medidas que propone la cartera de Mónica García, motivo por el cual se han organizado diversas huelgas y movilizaciones en lo que llevamos de año. Con tal de seguir negociando, el SMA y el CESM han liderado la elaboración de un estatuto marco propio donde se recogen cambios en medidas como la duración de la jornada laboral o la categoría de los profesionales.

La antesala a la huelga del 3 de octubre ha tenido lugar durante la mañana de este martes, cuendo decenas de profesionales de ambos sindicatos precursores se han concentrado frente a la puerta del Ministerio de Sanidad, en Madrid, para denunciar el borrador de ley que propone Sanidad y reclamar que se aplique el Estatuto Marco que han elaborado desde los sindicatos. "Después de no querer reunirse con nosotros y de estar excluidos de la mesa del ámbito, hemos decidido porponer nuestro propio borrador. El que propone el Ministerio es peor que el que tenemos ahora", comenta en una conversación con este periódico el presidente del SMA, Rafael Ojeda.

El estatuto marco de los sindicatos

De acuerdo con el CESM y el SMA, este estatuto marco propio se ha llevado a cabo para que "los profesionales cuenten con una norma específica y un ámbito para negociarla propio", donde se puedan reivindicar aspectos como la reclasificación de los requisitos formativos y de desempeño laboral o "una jornada de trabajo que no perpetúe el maltrato al médico y facultativo, especialmente en lo referente a guardias, descansos, retribuciones o cómputo de horas para la jubilación".

El presidente del SMA señala en el comunicado emitido recientemente que el contenido de la propuesta de estatuto propio del Comité de Huelga tiene como objetivo dar una clasificación profesional "que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico". Es decir, dar responsabilidades que sean proporcionales a la formación del profesional. Para ello, proponen además de los dos grupos de clasificación específicos que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, la creación de la categoría A1+, donde entren aquellos facultativos que son especialistas.

El representante del sindicato andaluz incide en que también debe regularse la jornada laboral, fijándola en un máximo de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables. Cabe aclarar que, a día de hoy, el estatuto admite un promedio semestral de 48 horas. "Todo lo que la exceda se considerará exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria", apunta el médico. Además, se reclama una regulación diferenciada para las guardias, que pueden ser guardias localizadas, descansos o la exención de guardias. "Todo ello debe ir acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral", sostiene Ojeda e insiste: "Nosotros no vamos a permitir que la población se quede sin asistencia médica, pero no queremos que esta asistencia sea a costa de los derechos de los profesionales".

El presidente del SMA también recuerda en el comunicado que la propuesta de estatuto marco propone un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial, la prohibición de la movilidad forzosa, la designación de puestos directivos o medidas concretas para luchar contra las agresiones.

Por su parte, secretario general de CESM, Víctor Pedrera, recordaba el decálogo que recoge las reivindicaciones básicas e históricas del colectivo. Entre ellas destaca el reconocimiento de las funciones específicas del médico y el facultativo en el sistema sanitario, un ámbito de diálogo y negociación propios, la equiparación efectiva de derechos laborales y retributivos de todos los profesionales (con independencia de que ejerzan o no en régimen de exclusividad) o una regulación de la jubilación acorde a la penosidad inherente a su ejercicio.

Presentarán el documento a las consejerías

Antes de que llegue el 3 de octubre, tanto el SMA como el CESM han planificado una serie de acciones, como la concentración que han convocado frente al ministerio este 23 de septiembre o el registro en el Congreso para solicitar una reunión con los grupos parlamentarios con tal de exponerles este documento. Además, se presentará también el documento en las consejerías autonómicas de Sanidad.