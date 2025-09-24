¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?

Cuenta atrás para uno de los eventos más importantes de este 2025 en la capital. La Comic-Con San Diego Málaga ultima sus preparativos para arrancar este jueves 25 de septiembre. La convección convertirá del 25 al 28 de septiembre al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) en el epicentro de la cultura geek de Europa.

El recinto ferial ya está transformando sus espacios, no sólo por dentro, sino también por fuera el espacio, apurando al máximo los 80.000 metros cuadrados de la zona (60.000 a cubierto, algo más de 20.000 del parking aledaño) para ofrecer a sus cerca de 120.000 visitantes todo tipo de actividades y citas de interés.

Durante los cuatro días que dure la Comic-Con por sus espacios pasarán dibujantes, leyendas del cómic y actores como Arnold Schwarzenegger, Jim Lee, Luke Evans o Gwendoline Christie. Los actores no solo ofrecen charlas y ponencias, sino que los malagueños también tendrán la oportunidad de hacerse fotos con ellos, eso sí bajo un precio.

No todos los confirmados se harán fotos con los visitantes. De hecho, por ahora, solo está confirmado que lo harán actores como Pedro Alonso, Berlín de la Casa de Papel, Luke Evans, Brian Austin Green, David Silver en Sensación de Vivir o la actriz hispanobritánica Dafne Keen.

Programación

El 25 de septiembre, la Comic-Con inaugura su edición malagueña con Dafne Keen (15:00 - 16:00 horas); Taz Skylar - actor de One Piece-(15:00 - 16:00); Pedro Alonso (17:00 - 18:00); Luke Evans (17:00 - 18:00) y Ashley Eckstein - la voz de Ahsoka Tano en Star Wars- (19:00 - 20:00).

Brian Austen Green fue David Silver / L.O

El viernes 26 estarán presentes Ashley Eckstein, que hace doblete, y Brian Austin Green (16:30 - 17:30).

El precio por hacerse una foto tiene un coste de 75 euros sin IVA incluido, por lo que una vez aplicado eso el coste total de cada fotografía es de 90,75€ IVA incluido.

No solo podrán hacerse fotos con los fans, sino que también podrán firmar cómics, por otro precio.

Una firma de Dafne Keen (14:00 - 15:00 horas) tiene un coste de 66,55 euros. A la misma hora y por el mismo precio estará el actor de One Piece, Taz Skylar. También Luke Evans ( 16:00 - 17:00) y Ashley Eckstein (18:00 - 19:00), por el mismo precio: 66,55 euros.

El espacio en el que estarán estos actores - tanto para las fotos como para las firmas -será el stand 'Meet the artists'.

Reservas

Para poder hacerse una foto u obtener una firma de los invitados especiales, se debe reservar con antelación, abonar el importe en el momento de la reserva y presentar el justificante en el momento de la foto.

Todas las sesiones de fotografías cuentan con plazas limitadas: "Si no consigues plaza en la reserva previa, habrá un porcentaje de accesos disponibles por orden de llegada. En ese caso, podrás realizar el pago directamente en el momento de la firma", afirman desde la Comic Con.