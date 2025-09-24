El terror de las mujeres maltratadas: "Si fuéramos ‘balón de oro’ o políticos tendríamos pulseras 5G"

Tanto las víctimas de violencia de género como las abogadas que trabajan día a día con esta lacra, que suma ya 20 asesinadas en 2025 (1.314 desde 2003 que hay registros oficiales), coinciden en que la cadena de fallos y errores destapada con el cambio de empresa de las pulseras telemáticas en España solo viene a destapar dificultades y problemas que revelan la urgencia de mejoras profundas en este sistema. Casi se alegran de que este escándalo nos robe, por fin, la atención.

Ana Bella Estévez es víctima de violencia de género y presidenta de una fundación que ayuda ya a miles de mujeres en España y el mundo. Oí una entrevista de esta superviviente en Despierta Andalucía, de Canal Sur, y como siempre que la oigo hablar, me sacudió. Su dulzura, su serenidad al contar el horror, siempre desgarra. Al teléfono me insiste en lo que le ha contado a la compañera Silvia Sanz en directo en el programa. Ellas ya en 2017 y en 2025, en reuniones con el Ministerio de Igualdad para abordar el pacto de Estado y la ley de violencia de género, advirtieron de lo que era un secreto a voces: "Las pulseras siempre han dado fallos". “Desde el primer Pacto de Estado llevamos pidiendo mejoras y nadie nos ha hecho caso”.

Por delante vaya este dato: "Es una medida eficaz porque ningún hombre portando la pulsera ha asesinado a su pareja o expareja. Con órdenes de alejamiento hay muchos casos de asesinato". Por lo tanto, con todos los fallos que existen, es una medida eficaz. Tan útil como mejorable.

Un arma de control

"Muchos agresores han encontrado la pulsera como una manera de mantener en vilo a la víctima”, avisa la abogada experta en violencia de género Amparo Díaz. Muchos sabían perfectamente cómo situarse en una zona sin cobertura para no quedar localizados pero hacer que la mujer le sonara el dispositivo. Han sabido utilizarlas para crear ansiedad, miedo, terror. "Una mujer me llamó llorando hace ya años para contarme a las dos de la madrugada que la había telefoneado el grupo Cometa –del Ministerio, que gestiona estos dispositivos-- para decirle que tenían a su agresor ilocalizado desde hacía dos días. Él había sido polícia y sabía perfectamente como descargar el dispositivo", cuenta Ana Bella. Con descargar la batería les basta. Si se sumerge, deja de funcionar. "Hay agresores que utilizan la pulsera para generar más miedo o tener controlada a la víctima", señala Díaz. "Saben en qué perímetro situarse para que les pite a las mujeres y saben que hacerlo de madrugada, cuando tienen que levantarse y salir para llevar a sus hijos al colegios, genera inseguridad, ansiedad y frente a eso cada vez más jueces y juezas estaban inculpando a maltratadores por delito contra la integridad psíquica. Esto tienen que saberlo las mujeres", añade la responsable de la Fundación Ana Bella.

"La reflexión es que cómo es posible que en casos en los que hay gravedad sigamos planteando una pulsera en vez de prisión preventiva, que viene en nuestros derechos y se podría usar con mucha más asiduidad. Se está usando la pulsera para evitar la prisión preventiva y eso no puede ser. Por seguridad, por dignidad habría que aplicar la prisión en muchos más casos, como se usa para otros delitos", asegura Díaz, que es experta en violencia de género y fue coordinadora del turno de violencia de género del Colegio de Abogados de Sevilla.

“Hay 105.000 mujeres en Viogen y solo 4.500 tienen pulseras. Todas esas mujeres se han atrevido a denunciar. No deberían estar limitadas a casos extremos o graves sino para todas las mujeres, a las de riesgo bajo también las asesinan. Hace falta más inversión. Más recursos. Pulseras que sean 5G, que hasta hace nada eran 2G. Si fuéramos futbolistas con balón de oro o políticos ya verás como sacaban lo mejor para protegerlos, ya veríamos como no se utiliza esa tecnología deficiente”, se queja Ana Bella.

El problema de las pulseras no es el grave fallo desvelado al cambiar de empresa adjudicataria y migrar los datos de estas mujeres. Algunas han visto como su caso era sobreseído o absuelto porque los jueces creían antes al aparato, a esos datos ‘borrados’ que no aparecían, que al testimonio de la mujer. Esa barbaridad ha ocurrido. El problema de fondo es que falta presupuesto. Que no hay policías suficientes asignados a violencia de género y que los juzgados, ya colapsados, comenzarán en octubre a recibir además casos de agresiones sexuales sin refuerzos. Tenemos las mejores leyes pero no hay medios ni recursos suficientes. No se puede poner un policía para cada maltratada, es evidente, pero hay mucho que hacer antes de llegar a ese punto.

A la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostrarle mi estupor por cómo ha gestionado este caso. Por seguir diciendo que es mentira lo que han confirmado víctimas, jueces, fiscales, abogados y empresas relacionadas con los dispositivos electrónicos. Es indecente decir que ha afectado a un 1% de víctimas. Con eso bastaría pero desgraciadamente las mujeres supervivientes de sus maltratadores no cuentan eso. Por cierto, Ana Bella esperó diez años un juicio que condenara a su agresor, que hábilmente fue retrasando su condena con maniobras dilatorias. Entrando y saliendo de España mientras que ella vivía acogotada. En julio, él murió. Ahora ella se ha vuelto a casar con un hombre bueno. Hasta la muerte de quien fue su verdugo, no pudo hacerlo. Enhorabuena Ana Bella. Eres un ejemplo en tu denuncia y en tu vida.