Solo un 8,6% de andaluces son extranjeros pero Vox siembra el miedo: "Se va a llenar de moros"

El rechazo al reparto y la acogida de menores migrantes es uno de los puntos claves del ideario de Vox, también en Andalucía, donde los enfrentamientos con el PP en torno a esta materia son una constante. La cercanía de las elecciones andaluzas han hecho que la formación de ultraderecha apueste por aumentar el enfrentamiento con los populares y en el pleno de este jueves han asegurado la comunidad "se va a llenar de moros", pese a que la realidad diste mucho de esta afirmación.

Las encuestas le dan un importante crecimiento en Andalucía a los de Gavira. Ante esta situación y con la cercanía de las elecciones, que se celebrarán a final de curso, la formación ha optado por redoblar el tono contra los populares después de que sus votos hayan sido irrelevantes durante esta legislatura ante la mayoría absoluta de Moreno. "Si Sánchez le da a usted la financiación, los va a recibir con los brazos abiertos y con su pedazo de corazón", ha asegurado Gavira en una frase que se ha convertido en un mantra tras la vuelta del verano.

Vox quiere aumentar el debate en Andalucía y poner a Moreno contra las cuerdas. Sus palabras en esta ocasión, sin embargo, no han tenido respuestas. En el pleno las caras de sorpresa se han multiplicado en el resto de grupos, sin embargo, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, no ha obtenido respuesta por parte del presidente. Fuentes del PP explican que su dirigente debe elegir en qué fangos debe meterse y ha optado por ignorar este.

Reparto de menores

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Andalucía residen 741.378 extranjeros (un 8,6% de la población total), de los cuales 163.585 son marroquíes (que suponen el 1,9% del total de la ciudadanía andaluza). Estos datos no han frenado a la formación de ultraderecha a la hora de cargar contra el reparto de los niños que llegan a las Islas Canarias.

La distribución de los menores migrantes por el territorio español responde a la necesidad de liberar Canarias, cuyos centros, que acogen a más de 5.000 niños, están saturados después del aumento exponencial de las llegadas pro la ruta atlántica en detrimento de la mediterránea. Los cálculos de reparto de los niños se han hecho en base a la población, la renta o el paro de los territorios.

"No nacen niños y van a llenar Andalucía y España de moros, y su única preocupación es la financiación", ha denunciado el líder de la ultraderecha sobre el reparto de menores migrantes que plantea el Gobierno de España y que ha criticado el andaluz. Andalucía ha recibido nueve millones de euros para acoger a 677 niños llegados a Canarias desde el continente africano.

Baja el número de llegadas a Andalucía

Los cálculos del Gobierno de España sostienen que Andalucía puede llegar a acoger hasta 2.827 menores. Sin embargo, la red de plazas de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad solo cuenta con 645 cupos. Ante esta situación, para cumplir con las peticiones del Ejecutivo nacional, la comunidad debería multiplicar por cinco sus plazas de acogida.

El PP andaluz ha situado en la migración la línea que marca la gran diferencia con Vox. El "corazón así de grande" de Moreno y la "solidaridad" que asegura tener el líder de los populares andaluces le ha conllevado más de un choque con la formación verde. "No voy a entrar en la cacería del migrante", le espetó Moreno a Gavira en julio de 2024. Aunque en esta ocasión el presidente ha decidido no entrar en el debate, sí que ha señalado que en Vox "polarizan con un solo objetivo, movilización electoral y quitar el gran espacio de la mayoría social, plural, diversa que hay en Andalucía".

Según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), la inmigración ilegal es el quinto problema que existe en la comunidad que más preocupa a la ciudadanía, aunque baja hasta el décimo lugar cuando se pregunta por el problema que más afecta a uno personalmente. Aunque la inmigración nunca supera a problemas como la sanidad, el paro o la vivienda, sí que ha aumentado drásticamente desde hace un año.

Frente a este aumento de la preocupación por la llegada de migrantes que respalda Vox, la presión migratoria que recibe Andalucía es cada vez menor. Según los datos del Ministerio del Interior, las llegadas a las costas andaluzas solo suponen un 5% del total de migrantes que llegan a España, que se decantan por otras rutas para llegar a Europa. De hecho, en 2024 llegaron al litoral andaluz 5.685 personas, casi la mitad de las 9.698 que llegaron en 2023.