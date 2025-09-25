Los andaluces podrán ahorrar más en el alquiler de su vivienda: estos son los requisitos de la nueva deducción fiscal

La Junta de Andalucía ampliará sus deducciones fiscales en el IRPF para aquellas personas que vivan en una vivienda de alquiler y que cumplan con los requisitos establecidos. La medida será de aplicación a partir de 2026 para todas aquellas personas que cumplan una serie de requisitos. El beneficio máximo que se podrá obtener será de 1.500 euros.

¿Quienes pueden acceder?

Podrán beneficiarse de las deducciones por alquiler de una vivienda los contribuyentes con menos de 35 años, aquellos mayores de 65 años, así como las víctimas de violencia de género o del terrorismo. También hay beneficios fiscales para las personas con discapacidad.

¿Hay límites de renta?

La suma de las bases imponibles no puede exceder 25.000 euros en la tributación individual.

¿Cuáles son los beneficios de la deducción?

Los contribuyentes podrán deducirse el 15% de las cantidades abonadas en concepto de alquiler de su vivienda habitual. El importe máximo será de 1.200 euros en el caso de jóvenes, mayores de 65 y víctimas de violencia de género y del terrorismo. Para las personas con discapacidad la deducción fiscal se elevará a 1.500 euros.

¿A partir de cuando se pueden aprovechar estas deducciones fiscales?

Las medidas entrarán en vigor en la campaña de la declaración de la renta de 2026 de forma que se pueden incorporar los gastos en los que se haya incurrido durante 2025. Es compatible con el resto de medidas fiscales.