Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas

Las previsiones de Aemet en Andalucía respecto a la evolución de la borrasca nacida del huracán Gabrielle aumentan en certezas a medida que pasan los días, aunque hay incógnitas. El domingo se prevé la aproximación del exhuracán convertido ya en borrasca extratropical, que traerá abundante nubosidad en el norte y el oeste de la península. En la comunidad andaluza comenzará a barrer desde el oeste con precipitaciones y nubes, que irán avanzando hasta el este cubriendo prácticamente toda la comunidad autónoma. Una situación que podría cambiar por las distintas variantes que podría adquirir la borrasca por el paso de las horas.

Según los mapas meteorológicos de Aemet y con incertidumbre, el domingo en Andalucía habrá cielos con intervalos de nubes altas, aumentando a nubosos en el tercio occidental durante el día, donde son probables lluvias a partir de la tarde. Empezarían las precipitaciones y nubes por Huelva de 06.00 a 12.00 horas, avanzando esta situación inestable hacia Sevilla y Córdoba de 12.00 a 18.00 horas. A partir de ese momento avanzará la inestabilidad hacia parte de Granada y la comunidad al completo estará nublado, abriéndose un poco los cielos a final del día en Huelva. Las temperaturas serán normales para la época: Sevilla, Granada y Córdoba con 30 grados de máxima; 27 en Málaga y Almería; 25 en Huelva y 24 grados en Cádiz.

Previsión el domingo de 12.00 a 18.00 horas. / Aemet

Lunes con incógnitas en la borrasca

Se prevé que el lunes la evolución del ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca extratropical, hacia diversos escenarios posibles, dentro de un elevado grado de incertidumbre. Es probable el desarrollo de una vaguada fría en altura afectando al este peninsular y Baleares, mientras que en superficie puede continuar un centro de bajas presiones en el golfo de Cádiz, o bien desplazarse y extenderse por el área mediterránea, o incluso disminuir.

Este día sigue la inestabilidad y las lluvias en Andalucía según los mapas meteorológicos a día de hoy. Habrá cielos nubosos con probabilidad de chubascos en general en todas las latitudes, aunque a medida que avanza el día se abrirán claros en la zona occidental en Huelva, que irán extendiéndose a toda la comunidad autónoma, pero todavía como decimos hay incertidumbre sobre el desarrollo. La temperaturas suben algo en las máximas: 32 grados en Sevilla, 31 en Huelva y Córdoba, 28 en Cádiz, 30 grados en Almería y 27 en Granada, Jaén y Málaga.