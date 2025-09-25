La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta

La Junta de Andalucía venderá una treintena de inmuebles y solares a un precio de salida que alcanzará los treinta millones de euros. La sexta gran subasta de bienes públicos realizada desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta se convocará en los próximos días y reunirá patrimonio de la Administración autonómica que quedó sin adjudicar en convocatorias anteriores así como otros que salen por primera vez a la venta.

El precio de partida de los inmuebles y solares que se van a subastar es de 30 millones según ha confirmado la Consejería de Hacienda que coordina esta convocatoria a través de la Dirección General de Patrimonio. No obstante, los ingresos que se alcancen finalmente dependerán de las ofertas que se presenten y de si se consiguen o no adjudicarlos todos. En los últimos procesos varios de las propiedades públicas ofertadas se quedaron vacantes y de hecho varias se incorporan ahora en la nueva convocatoria que se abre este otoño.

Cinco subastas con 138 millones de euros

Desde 2019 se han puesto en marcha cinco subastas de inmuebles o locales por los que se han obtenido un total de 138 millones de euros. La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellos, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta se convocó el 1 de abril de 2022, tras el parón que supuso la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, la subasta estaba destinada a particulares y pequeños inversores, para los que se ponían a la venta un total de 23 inmuebles, con uso mayoritariamente residencial, que tenían un precio de salida de 9,9 millones de euros. Finalmente, se adjudicaron 15 inmuebles, por los que la Junta de Andalucía ingresó algo más de 6 millones de euros. Entre los inmuebles enajenados se encontraban los antiguos pabellones de Japón (1,2 millones), Austria (600.000 euros) e Israel (545.000 euros) de la Expo 92 en Sevilla, o Villa Teresita (1,2 millones), en Granada.

En ese mismo año, aunque en el mes de julio, se convocó la tercera subasta de patrimonio público en desuso. Se ponían a la venta 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros. En la mayor parte de los casos se trataba de suelos residenciales con mayor o menor desarrollo urbanístico, aunque también se incluían suelos para usos terciarios o dotacional.

Son suelos que, desde 2012 y hasta principios de 2022, estuvieron incluidos en la encomienda de gestión de AVRA, que tenía el encargo de poner a la venta los suelos. La Dirección General de Patrimonio decidió recuperar la gestión directa de los suelos para impulsar su puesta en valor, debido a la falta de ingresos y el alto coste de la encomienda.

En la tercera subasta se adjudicaron 4 inmuebles, por un precio conjunto de 53.8 millones de euros, entro otros los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla (27,4 millones), o el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada (15,1 millones).

La convocatoria de la cuarta subasta se publicó en el BOJA el 1 de febrero y ponía en venta un total de 14 inmuebles. Se adjudicaron 7 inmuebles, que han supuesto algo más de 7 millones de euros en ingresos para la Junta. Entre los inmuebles adjudicados en esta subasta se encuentran dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla) o la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías em Málaga.

El pasado 28 de mayo de 2024 se publicó en el BOJA la convocatoria de la quinta subasta, en la que se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, tres villas turísticas (Fuenteheridos, Cazalla de la Sierra y Pinar de la Vidriera, en Huéscar) cerradas desde hace más de 10 años y dos residencias de tiempo libre (las de Pradollano, en Granada, y Siles, en Jaén) a cuya gestión directa ha renunciado la Junta de Andalucía por ser deficitaria. Como resultado de esta subasta, la Junta de Andalucía vendió por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra.

Ley de Patrimonio

Estas convocatorias de subastas forman parte del modelo de gestión del patrimonio promovido por la Junta de Andalucía que se recoge en la nueva ley autonómica que inicia ahora su tramitación parlamentaria una vez que ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno. Esta normativa trata de fijar las bases para un uso eficiente del patrimonio y aprovechar todos los bienes autonómicos que se encuentren en desuso.

"Estamos hablando de más de 400.000 bienes y estamos trabajando para poner en valor todo este patrimonio, aprovecharlo y disfrutarlo", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno. Se trata de una de las iniciativas legislativas que la Consejería quiere tener aprobadas antes de la convocatoria electoral.

"El proyecto de ley introduce medidas para agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes, que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos", detalla la Consejería de Hacienda.