Primero voluntaria en Camboya, luego universitaria "de excelencia": la joven sevillana que emigró antes de estudiar

Marta Franco obvió esas etapas predeterminadas que fijan qué toca hacer en cada momento de la vida. Terminó el instituto, hizo selectividad y con 18 años se fue al extranjero. Ni carreras ni más estudios: decidió marchar fuera de su Sevilla natal y realizar voluntariados en otros países. Entre ellos, Reino Unido, Países Bajos, Tailandia y Camboya. Y tras una etapa "llena de experiencias", regresó a España ahora sí con un plan más claro: cursar el Grado en Trabajo Social y un máster en Derechos Humanos en la UNIA, por el que acaba de recibir una beca del banco Santander que premia la excelencia académica.

"El antes y el después de mi vida lo marcó no empezar la carrera hasta que no estuviera segura", asegura Marta Franco. "Me fui de España porque no tenía claro qué estudiar. Recuerdo que fue frustrante aquella época para mí, pero pensé: 'No, ahora no es mi momento, ya lo haré'", rememora esta joven de 29 años. "Fue un paso duro, aunque no lo cambiaría por nada: mi vida se transformó por completo a raíz de aquella decisión".

Y de aquel Grado en Historia que tenía en mente cursar con 18 años, pasó a Trabajo Social un lustro después. "Estando de voluntariado en Asia descubrí que quería estudiar esa carrera, visualicé un futuro como profesional", señala esta sevillana. Como premisas fundamentales por aquel entonces, "poder trabajar con comunidades y visibilizar injusticias sociales", esas mismas comunidades e injusticias con las que convivió durante su estancia en otros países.

De Reino Unido a Camboya y Tailandia

El primero de ellos fue Reino Unido, adonde emigró justo al terminar selectividad. "Estuve un mes en Edimburgo con la intención de volver y hacer Historia, pero no ocurrió eso. Me quedé un tiempo aprendiendo inglés, y allí conocí a educadoras y trabajadoras sociales que me contaban su trayectoria a nivel profesional", relata Franco. Le picó entonces el gusanillo del voluntariado, y de Europa se marchó a Asia.

"En ese continente hice un poco de todo: desde currar en un hostel a trabajar en un proyecto que hacía casas de manera sostenible en una comunidad de Tailandia", comenta esta joven sevillana. "Luego también estuve en un orfanato en Camboya enseñando inglés. En todos estos casos ofrecían alojamiento a cambio de ayudar a satisfacer una necesidad que tuvieran que en ese momento".

Imagen de esta sevillana durante su voluntariado en Tailandia. / CEDIDA

"Antes de empezar cada proyecto no sabía bien a qué me enfrentaba, llegaba allí sin saber cuáles eran las labores a acometer in situ. En teoría podías ir de apoyo lingüístico, pero acababas realizando cualquier otra tarea diferente", suelta Marta Franco entre risas. Tras un lustro de voluntaria en varias ONG, volvió a España con 23 años para comenzar, ahora sí, una carrera universitaria. Y no, no era Historia.

Un premio a la excelencia académica

"La realidad que más me chocó es reconocer el privilegio que tenemos en lugares como España. Al final las oportunidades dependen de qué lado del mundo nazcas", reflexiona esta joven. "Eso me hizo despertar y decir: 'Marta, tienes la posibilidad de crecer y formarte en tu país. Vuelve y fórmate'", añade. Y lo hizo en la Universidad de Vigo, una institución en la que estudió Trabajo Social y que le permitió vivir además tres estancias Erasmus en el extranjero.

Marta Franco en su graduación del máster. / CEDIDA

Tras un breve paso por Ámsterdam, decidió el año pasado hacer un máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en su ciudad natal, en Sevilla, concretamente en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Un periodo de formación en el que ha sido reconocida con la beca Excelencia 360º, que concede el banco Santander y que, como el mismo nombre indica, premia a perfiles estudiantiles de excelencia. "Es una dotación económica importante, y la verdad que me ha supuesto un alivio a la hora de plantearme futuros académicos y profesionales", señala Marta Franco.

En estos momentos, esta joven sevillana está realizando su trabajo fin de máster (TFM), centrado en una crítica al modelo de desarrollo a nivel global. Y en el horizonte, "varias ideas rondando por la mente, desde un doctorado a una oposición o una marcha al extranjero". Pero con un lema claro desde que salió de casa por primera vez hace ya más de una década: "Si no sabes, no te lances. Espera, porque al final merece la pena darte tu tiempo y estar segura".