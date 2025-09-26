Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle

Tras varios días de calor intenso, el mes de septiembre finalizará en Sevilla y en Huelva con lluvia. Según la previsión de la Agencia Española de Metereología hay una probabilidad de hasta un 70% de que se produzcan precipitaciones a partir del mediodía que podrían llegar a ser intensas. Por este motivo, se ha activado ya una alerta amarilla. El origen de esta alerta es la borrasca nacida del huracán Gabrielle.

Las zonas afectadas por este aviso son la campiña sevillana y la Sierra Norte de la provincia. En el caso de Huelva las de Aracena y el Andévalo tienen una elevada amenaza de precipitaciones durante la jornada del domingo. Según las estimaciones de la Aemet las previsiones acumuladas por hora pueden superar los 15 mm e incluso se podrían acumular más de 30 mm en seis horas.

Borrasca

Estas previsiones están vinculadas con los análisis de la evolución de la borrasca nacida del huracán Gabrielle que llega a Andalucía ya convertido en borrasca extratropical que traerá abundante nubosidad en el norte y el oeste de la península. En la comunidad andaluza comenzará a barrer desde el oeste con precipitaciones y nubes en Sevilla y Huelva, que irán avanzando hasta el este cubriendo prácticamente toda la comunidad autónoma.

Se prevé que el lunes se mantenga un elevado grado de incertidumbre. Es probable el desarrollo de una vaguada fría en altura afectando al este peninsular y Baleares, mientras que en superficie puede continuar un centro de bajas presiones en el golfo de Cádiz, o bien desplazarse y extenderse por el área mediterránea, o incluso disminuir.