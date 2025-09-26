Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: "Lo siento independentistas, pero habrá más"

Las deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía para 2026 por gastos de veterinario para quienes adquieran una mascota o por ir al gimnasio tienen un impacto económico de apenas 48 millones. Pero por su alcance social y por su carácter novedoso han alcanzado una elevada repercusión a nivel nacional coincidiendo con la precampaña electoral andaluza y con el pulso territorial por el nuevo modelo de financiación y la propuesta de quita de deuda.

De ahí que haya sido Junts, a través de su secretario general Jordi Turull, quien haya denunciado el agravio para denunciar las medidas aprobadas por el Gobierno de Juamma Moreno. "Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación".

"Lo siento, independentistas"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, respondió a través de redes sociales al secretario general de la formación independentista: "Siempre la misma cantinela. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía". En su mensaje redobló su desafío al partido de Puigdemont. "Ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas".

Las palabras de Jordi Turull encontraron también respuesta de la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien pidió "respeto" a Andalucía: "Ya está bien de que nos miren por encima del hombro o como inferiores. Quieren bajar nuestra autoestima porque ven a Andalucía como una amenaza", apuntó la consejera quien reivindicó la "autonomía" andaluza para tomar decisiones.

Por primera vez en los últimos años la bandera del agravio ha cambiado de manos. Si durante los últimos meses ha sido Andalucía quien denunciaba como trato privilegiado el acuerdo de quita de deuda o la negociación de una financiación singular para Cataluña, ahora ha sido la formación de Carles Puigdemont quien ha arremetido contra la Junta por reivindicar más recursos estatales y, al mismo tiempo, lanzar su séptima campaña de rebajas fiscales.

Ante esta situación, la consejera aprovechó la polémica para referirse a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Le pedimos que intervenga y que responda desde el Gobierno de España a Junts para exigir una disculpa a Turull".

Montero: "Los andaluces no viven de subvenciones"

La respuesta del Gobierno llegó instantes después. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a Turull también a través de redes sociales: "Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull. Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir", apuntó.

También el el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desmarcó de las palabras del líder de Junts sobre las rebajas fiscales andaluzas: "Algunos están anclados en el pasado pero nosotros miramos hacia el futuro".

Apoyo de IU

Las palabras de Jordi Turull se sumó a las críticas de Junts a las medidas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía. ""Es una vergüenza que el señor Moreno Bonilla haya entrado en campaña electoral a la vez que recorta los servicios sanitarios y los servicios educativos, que están en una precariedad absoluta en Andalucía", apuntó el portavoz de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago.

"Nos parece de vergüenza ajena que en vez de reforzarse la sanidad pública andaluza se den exenciones fiscales a gimnasios o centros de fitness, que no son una necesidad básica para las familias andaluzas", ha remachado