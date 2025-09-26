Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el verdadero motivo del nombre de la playa más famosa de Almería: "Por los naufragios"

Se trata de uno de los arenales más visitados de toda la provincia, que incluso la revista 'National Geographic' ha asegurado que tiene el azul "más intenso de Andalucía"

Sarai Bausán García

Con sus más de 200 kilómetros de costa, Almería ha ocupado un lugar destacado entre los destinos favoritos de los turistas de toda la geografía internacional, con millones de ciudadanos que recorren sus largos arenales cada año. Y entre estos entornos, destaca uno que se ha posicionado entre los favoritos de los visitantes por su intensa belleza y su curioso nombre.

Este enclave es la playa de los Muertos, un litoral de más de un kilómetro de extensión situado a medio camino entre Carboneras y Agua Amarga, en el entorno National de Cabo de Gata-Níjar, al que incluso los expertos en viajes de la prestigiosa revista 'National Geographic' califican como la que tiene el "azul más intenso de toda Andalucía".

Esto provoca que cada año esté incluida en todos los listados de las mejores playas de España por sus enormes arenales, sus aguas cristalinas, y las paredes volcánicas y acantilados que la protegen del exterior.

Un tesoro con "gran belleza salvaje" y un curioso nombre: la playa de los Muertos

Un "tesoro playero" con una "gran belleza salvaje" que despierta pasiones y comentarios por su hermosura y por su curioso nombre, cuyo origen es desconocida por la mayoría de la sociedad. Para descubrirlo, hay que remontarse a la antigüedad, cuando la cultura de la piratería y la navegación estaba en auge. "Proviene de los frecuentes naufragios", asegura 'National Geographic'.

Con los mares surcados constantemente por marineros, piratas y comerciantes, el Mediterráneo estaba repleto de embarcaciones que recorrían todos los rincones del planeta. Sin embargo, las corrientes marinas que confluían en el Mediterráneo hacían que muchos marineros perdieran el rumbo de sus barcos, que se acaban hundiendo en el fondo marino, perdiéndose en su inmensidad.

El origen del nombre de la conocida playa de los Muertos de Almería

Por su parte, los cadáveres de los marineros fallecidos durante el naufragio eran expulsados del mar hacia la arena con las corrientes, lo que hacía que con relativa normalidad aparecieran cuerpos en esta reconocida playa. Una dolorosa estampa que, afortunadamente, no continúa en la actualidad, lo que permite a los visitantes disfrutar de un día de playa sin desagradables hallazgos.

En la actualidad, esta playa se ha convertido en una de las más visitadas y admiradas de toda Andalucía, a pesar de su difícil acceso, solo posible a través de un camino "empinado y lleno de piedras sueltas". De ese modo, existen tres senderos diferenciados para acceder a esta playa: uno desde el punto de información, otro desde el aparcamiento y otro desde su mirador. Un camino complicado y no apto para todos los públicos que merece la pena emprender para descubrir uno de los arenales más hermosos de la comunidad autónoma.

