El 112 alerta de peligrosas corrientes y mar de fondo en las playas de Huelva y Cádiz por el exhuracán Gabrielle

Este domingo el exhuracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, según ha confirmado Aemet en un aviso urgente. Además de las tres provincias andaluzas afectadas con aviso amarillo por lluvias, hay que añadir un aviso del 112 para las playas de Huelva y Cádiz.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha alertado a la población del alto riesgo de lo que la borrasca pueda provocar. Un oleaje de alta velocidad puede penetrar en las playas de la costa occidental de Cádiz y en la zona oriental de Huelva, con corrientes de resaca peligrosas para los bañistas.

Desde el servicio de emergencias recuerdan a los bañistas que no se adentren en el agua en ningún caso con bandera roja.

Qué es una corriente de resaca

Una corriente de resaca es un flujo fuerte de agua que se forma en la zona de rompientes y se dirige desde la orilla hacia mar adentro. Surge porque el agua que las olas empujan hacia la costa debe regresar al mar, y lo hace concentrándose en “chorros” que pueden avanzar con gran velocidad, arrastrando a los bañistas mar afuera.

Aunque no hunden, sí resultan peligrosas porque cansan a quien intenta nadar contra ellas. Lo recomendable es mantener la calma, flotar y dejar que la corriente pierda fuerza, o nadar en paralelo a la playa hasta salir de ella y regresar luego tranquilamente a la orilla.