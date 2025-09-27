Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía este domingo: 12 horas en alerta

El ex-huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, aterriza en la península

Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia.

Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia. / E.P.

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Las previsiones de Aemet se confirman y habrá lluvias fuertes en Andalucía este domingo, y seguirán el lunes. Los avisos amarillos por precipitaciones se circunscriben a Sevilla y Huelva el domingo a partir de las 12.00 horas hasta el final del día, aunque con el paso de las horas podría haber alguna variación en las alertas.

Las alertas por lluvias en Andalucía

En la provincia de Huelva las comarcas con aviso amarillo son Aracena y Andévalo-Condado con 15 litros por metro cuadrado en una hora pudiendo acumularse 60 litros en seis horas. En Sevilla, por su parte, las zonas afectadas más intensamente son la Campiña y Sierra Norte con las mismas precipitaciones que en Huelva, 15 litros en una hora de lluvias aumentando a 60 en seis horas.

Previsión a las 13.00 horas del domingo.

Previsión a las 13.00 horas del domingo. / Aemet

Así, el exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el extremo suroeste peninsular, dejando abundante nubosidad en la Península y Baleares. En Andalucía este domingo habrá cielos nubosos aumentando a cubiertos, con precipitaciones generalizadas, que pueden ser fuertes o persistentes en la mitad occidental, siendo menos probables e intensas hacia el este de la comunidad. En el extremo oriental habrá intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales al final del día.

En cuanto a los vientos, serán flojos a moderados el domingo, de poniente en el litoral mediterráneo y el Estrecho, y del suroeste en el resto, donde irán girando gradualmente a sur y después a componente este.

