El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta

Desde el nacimiento hace 10 años de La Línea 100x100, cuando entró en el gobierno local de la Línea de la Concepción (Cádiz), el partido que lidera Juan Franco no ha hecho más que crecer. En las últimas elecciones municipales, amplió su mayoría hasta sumar 22 de los 25 concejales de la corporación y se convirtió en la llave que le entregó la Diputación de Cádiz al Partido Popular, cuando había empate técnico entre PP y PSOE. Hoy tiene dos vicepresidencias y no ha parado de poner el sello en planes y programas cuyo alcance no se circunscribe a La Línea y el Campo de Gibraltar sino que miran a toda la provincia. Hace tiempo que este partido cambió la forma que tenía de hacer política: de mirar a lo estrictamente local a ampliar el foco, sobre todo al calor del crecimiento de otras formaciones independientes que, bajo el paraguas 100x100, gobiernan o forman cogobiernos de grandes poblaciones como Conil, Tarifa, Los Barrios, Barbate o Chiclana, además de La Línea.

Con toda la precaución con que hay que trasladar resultados de distinta naturaleza, si se sumaran los votos en las municipales de 2023, sólo en el Campo de Gibraltar se rozarían los 30 mil votantes (el escaño por Cádiz en las últimas autonómicas se consiguió a partir de los 28 mil votos); si se suman los votos del resto de formaciones de la misma cuerda se alcanza los 45 mil votos. Según estas cuentas, todo este conglomerado localista afín (donde no entra Andalucía por Sí) sería tercera fuerza en la provincia de Cádiz, detrás de PP-PSOE. En el reparto autonómico, Cádiz tiene 15 escaños de los 109 de toda Andalucía.

Esa fortaleza es la que quiere exhibir Juan Franco de cara a las próximas elecciones andaluzas que, de mantenerse el calendario oficial, se celebrarán como tarde en junio. La idea ya tiene nombre y registro en notaría: 100X100 unidos. La presentación a los medios está prevista en Cádiz capital el próximo 8 de octubre. Y ya se trabaja para conformar una lista que concurra por la provincia con perfiles que tengan una trayectoria social, académica o empresarial con capacidad de gestión. "Y que tengan un oficio o un trabajo al que volver", subraya Franco en conversación con este periódico. Es un alcalde de pocos circunloquios. A nivel nacional, se le ha conocido mediáticamente por reclamar políticas concretas una vez se derribe la Verja de Gibraltar y, años atrás, por reclamar al Gobierno la celebración de un referéndum para reclamar la independencia de La Línea.

El proyecto 100x100 Unidos tiene otro nombre clave: Javier Vidal, actual vicepresidente de la Diputación de Cádiz y teniente de alcalde en La Línea; ahora también en la tarea orgánica como secretario general de la formación. De aquí a Navidad pretenden tener la estructura hecha para estar preparados para cuando Juan Manuel Moreno active el botón de elecciones.

De momento una duda está resuelta: Franco da por descartado presentarse como candidato en las próximas autonómicas. Hasta ahora, se han sondeado nombres y el interés es que sea una mujer la que encabece la lista de 100x100 unidos al Parlamento de Andalucía. Y aunque ha habido movimientos y conversaciones en otras provincias, sobre todo en Málaga y Granada, la formación concentrará sus esfuerzos en Cádiz, al menos en esta convocatoria electoral.

Cádiz, la potencia política de una provincia a la cola

Las proyecciones de voto no se pueden comparar entre comicios de distinta naturaleza, pero en Cádiz, una provincia donde de histórico hay corrientes enfrentadas, sobre todo en el PSOE, hace tiempo que estos alcaldes independientes llevan hablando de la necesidad de tener una suerte de Teruel Existe de acento gaditano en la cámara andaluza que aglutine el respaldo de sus votantes. "Lo que nos hace falta es contar con potencia política suficiente para que determinadas inversiones y determinados presupuestos que acaban yendo a otras provincias que tienen más peso político que la nuestra, como puede ser Málaga o Sevilla, en lo más cercano, o Madrid y Barcelona, en lo más lejano, se dirijan a Cádiz".

El proyecto 100x100 unidos busca replicar a nivel provincial en Cádiz lo conseguido en La Línea desde que son decisivos en el gobierno de la Diputación: "En Cádiz, lideramos los rankings de pobreza del país y de Europa, de abandono y fracaso escolar... Pues todo esto multiplicado por dos era La Línea de la Concepción hace diez años, y poco a poco estamos consiguiendo revertirlo. Si hemos sido capaces de hacerlo en La Línea, que éramos los apestados de la provincia, podemos hacerlo también en la provincia, que somos los apestados a nivel nacional", traslada.

Franco enumera una larga lista de fuertes: potencial turístico y hotelero, polos industriales, cuatro campus de la Universidad de Cádiz repartidos por la provincia, potencial turístico y hotelero, el principal puerto de mercancías de España... pero un déficit crónico en infraestructuras. "No es normal que se tarde una hora y 40 en llegar de La Línea a Barbate, que son 80 kilómetros; y eso en invierno, en verano son cuatro horas", ejemplifica.

-¿Cuál es el objetivo?

-Entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía.

-¿En serio?

-¿Y por qué no? Nosotros ofrecemos moderación, capacitación técnica, solvencia de gestión, saber estar, lealtad institucional y sin histrionismos. Y no nos vamos a poner ahora con el debate LGTBI, que por supuesto estamos a favor. ¿Quién le da eso?

El elefante en la habitación: Vox desbarata el discurso moderado

¿Qué pasaría si entrara una nueva papeleta por Cádiz? Hay elefante en la habitación que se pasea por San Telmo: la pérdida de la mayoría absoluta implicaría, sin otra opción en la baraja, la entrada de Vox en el gobierno de la Junta. Tras cuatro años de irrelevancia en el Parlamento, los de Abascal querrían cobrarse de una vez los escaños que, prácticamente, le regalaron a Moreno en aquellas elecciones de diciembre de 2018 en las que el PP, con el peor resultado de su historia, logró arrebatar al PSOE la Junta tras 37 años ininterrumpidos en el poder. Con el discurso migratorio cada vez más extremo, la entrada del partido de ultraderecha en tareas de gestión sería un sapo incómodo para un presidente que ha hecho de la moderación su bandera y su seña de identidad, sobre todo, en comparación con los perfiles más radicales de su partido.

Según el último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), en julio, el PP pierde fuerza y en la parte baja de la horquilla podría perder la mayoría absoluta, Vox podría subir hasta cuatro escaños, el PSOE se desplomaría en sus peores registros y habría un repunte de las izquierdas, que podrían concurrir, de formar finalmente Podemos una lista alternativa a la que promueve IU/Por Andalucía Sumar.

"En Cádiz ya no cabe un alfiler"

El Centra publicará nuevo barómetro en octubre. Mientras los partidos esperan con cierta curiosidad más detalles sobre este proyecto.

En el PSOE, oficialmente trasladan que están a la espera de saber qué alcance tiene este proyecto. Más a la izquierda del tablero, hay divisiones: desde el espectro de Sumar a nivel nacional están preocupadas por el bocado que esta formación pueda pegar, sobre todo, por saber capitalizar de forma hábil en el día a día de sus municipios el discurso del abandono y el agravio. En el entorno IU rebajan el alcance porque esto suena al "cuento de la lechera" y que, en cualquier caso, "esto viene a sumar al bloque conservador" y que suena a Teruel Existe y "Cádiz es mucho más que Teruel". En Cádiz, dice, "ya no cabe un alfiler". En Adelante, la percepción es similar: "Su electorado compite más con el de VOX porque no utiliza simbología ni lenguaje andalucista ni de izquierda. De hecho piden cosas como la independencia de La Línea, por eso no preocupa mucho".

Y en el PP subrayan el "respeto absoluto" por la iniciativa y por el paso adelante de los de Franco -"con el que hay una buena relación" en el territorio- pero advierten que "es complejo" comparar resultados de unas municipales a unas autonómicas. "El éxito de 100x100 es Juan Franco, si finalmente no se presenta, dudo mucho que la gente confíe en ese proyecto. En elecciones se conjugan dos factores: marca personal y marca de partido, en nuestro caso la marca Juanma es altísima y la marca de partido también tiene un suelo alto. Si 100x100 no tiene ni conocimiento de marca ni se presenta su reclamo principal, ¿qué tiene?". Con todo, en el PP no saben calibrar a qué parte de la tarta podría pegarle el bocado: "¿Cuál es el perfil del votante de 100x100?"

En Andalucía, los partidos localistas no están representados en la cámara autonómica, aunque Jaén Merece Más tuvo el intento de dar el salto. De hecho, son la llave del gobierno local, tanto como para cambiar de alcalde en un año). Estos proyectos municipalistas ya son una realidad en territorios donde los discursos de la desatención institucional han calado: en las cortes de Castilla y León, los partidos de la España Vaciada dieron la sorpresa en las últimas autonómicas con dos procuradores; y en Valencia, hay movimientos de alcaldes independientes congregándose para defender territorios a los que la DANA de hace un año condenó su futuro. ¿Cádiz existe?