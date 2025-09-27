Un incendio arrasa con una nave agrícola en Mazagón y afecta a viviendas colindantes

Un incendio declarado este sábado por causas aún desconocidas ha devastado una nave agrícola en Mazagón (Huelva), dejando como balance un herido por quemaduras que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Han resultado afectadas viviendas colindantes.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que las primeras llamadas para alertar de lo sucedido se han recibido sobre las 13.20 horas, notificando el suceso en el kilómetro 21 de la carretera A-494, a la altura de Mazagón.

El 112 ha dado traslado del incendio a los bomberos del Consorcio Provincial así como a la Guardia Civil y la Policía Local.

Actuación de los bomberos

La Diputación de Huelva ha concretado que se han movilizado siete bomberos con cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría, sin que se haya podido salvar la nave agrícola, quienes han trabajado para impedir que las llamas llegasen a viviendas colindantes, aunque finalmente resultaron afectadas.

El herido sufre quemaduras en las manos, y ha sido derivado a un centro hospitalario. Tras sofocar las llamas el operativo continúa trabajando en las labores de refresco para evitar reproducciones.