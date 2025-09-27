Movilización por Alba Ramos: famosos se unen para ayudar a una niña de Puerto Real y costear su tratamiento

Las productoras Labassa Films y Jauja Producciones han estrenado el cortometraje ‘Cambio y Corto’, una obra solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real (Cádiz) que, tras un grave accidente sufrido con tan solo 14 meses, necesita de manera constante tratamientos médicos especializados y asistencia tecnológica para poder seguir adelante.

El proyecto cuenta con la dirección de Rafa Márquez y Gerard Bertomeu y reúne a destacadas figuras del panorama cultural y mediático español, como Los del Río, Manuel Martínez, Toni Ródenas, Juan José Padilla, Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, Álvaro Escassi, María José Suárez o José Mercé.

Cartel del corto. / El Correo

Asociación Albaayuda y objetivos solidarios

La iniciativa se apoya en la Asociación Albaayuda, impulsada por la familia de la menor, y busca dar visibilidad a su historia, además de recaudar fondos para costear terapias médicas y equipos de alto coste. La propia Alba y sus padres han estado presentes en la puesta de largo del corto, concebido como una comedia coral benéfica.

La película, de 28 minutos de duración, presenta un guion firmado por Óscar Raúl Malagón, Eulogio Rego, José María Gálvez, Helen Holmes, Rafa Márquez y Gerard Bertomeu. La producción ha corrido a cargo de Jennifer Barberá y cuenta con una banda sonora original de Nico Barrena.

Más allá de su vertiente artística, Cambio y Corto pretende consolidarse como un proyecto de sensibilización y apoyo directo a la familia de Alba Ramos, convirtiendo al cine en una herramienta de solidaridad, capaz de aunar entretenimiento y compromiso social.