Movilización por Alba Ramos: famosos se unen para ayudar a una niña de Puerto Real y costear su tratamiento
Los del Río, José Mercé, el Sevilla y Juan José Padilla entre otros participan en ‘Cambio y Corto’, cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar a esta niña gaditana
Las productoras Labassa Films y Jauja Producciones han estrenado el cortometraje ‘Cambio y Corto’, una obra solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real (Cádiz) que, tras un grave accidente sufrido con tan solo 14 meses, necesita de manera constante tratamientos médicos especializados y asistencia tecnológica para poder seguir adelante.
El proyecto cuenta con la dirección de Rafa Márquez y Gerard Bertomeu y reúne a destacadas figuras del panorama cultural y mediático español, como Los del Río, Manuel Martínez, Toni Ródenas, Juan José Padilla, Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, Álvaro Escassi, María José Suárez o José Mercé.
Asociación Albaayuda y objetivos solidarios
La iniciativa se apoya en la Asociación Albaayuda, impulsada por la familia de la menor, y busca dar visibilidad a su historia, además de recaudar fondos para costear terapias médicas y equipos de alto coste. La propia Alba y sus padres han estado presentes en la puesta de largo del corto, concebido como una comedia coral benéfica.
La película, de 28 minutos de duración, presenta un guion firmado por Óscar Raúl Malagón, Eulogio Rego, José María Gálvez, Helen Holmes, Rafa Márquez y Gerard Bertomeu. La producción ha corrido a cargo de Jennifer Barberá y cuenta con una banda sonora original de Nico Barrena.
Más allá de su vertiente artística, Cambio y Corto pretende consolidarse como un proyecto de sensibilización y apoyo directo a la familia de Alba Ramos, convirtiendo al cine en una herramienta de solidaridad, capaz de aunar entretenimiento y compromiso social.
- Aemet lo confirma: llega una 'borrasca profunda' a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
- La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- El huracán Gabrielle convertido en borrasca podría afectar a Andalucía, en concreto al Golfo de Cádiz
- Un turista de Bilbao visita las playas de Cádiz y no se puede creer lo que encuentra: 'No se pueden decir palabrotas
- Los atascos entre Sevilla y Cádiz colapsan la carretera de Lebrija: la Junta encarga un estudio para buscar soluciones urgentes
- Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta