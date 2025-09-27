Posible homicidio en Cádiz: hallan un cadáver con signos de violencia en Benaocaz
El cuerpo sin vida es de un varón de 61 años de edad
El cuerpo sin vida de un hombre de 61 años, que presentaba evidentes signos de violencia, ha sido localizado en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, dentro de una vivienda en el municipio gaditano de Benaocaz. El hallazgo, confirmado por la Guardia Civil, apunta a un posible homicidio tras detectarse también indicios de robo en el inmueble.
La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de la 1,00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.
Investigación abierta
De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.
- Aemet lo confirma: llega una 'borrasca profunda' a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
- La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- El huracán Gabrielle convertido en borrasca podría afectar a Andalucía, en concreto al Golfo de Cádiz
- Un turista de Bilbao visita las playas de Cádiz y no se puede creer lo que encuentra: 'No se pueden decir palabrotas
- Los atascos entre Sevilla y Cádiz colapsan la carretera de Lebrija: la Junta encarga un estudio para buscar soluciones urgentes
- Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta